ما يفسده فريق الكرة لنادي الزمالك يصلحه «كوماندوز اليد»

شهد اليوم لقاءين لنادي الزمالك في مسابقات ورياضات مختلفة، الأولي كانت لفريق الكرة بالدوري أمام الاتحاد في الجولة الـ31، والثانية لقاء القلعة البيضاء لكرة اليد أمام النادي الأهلي في نهائي السوبر الأفريقي.

تمكن فريق كرة اليد الأول لنادي الزمالك، على الصالة المغطاة في ستاد القاهرة من تحويل الخسارة إلى الفوز في الدقائق الأخيرة من عمر اللقاء على قطب الكرة المصرية النادي الأهلي، في نهائي السوبر الأفريقي بنتيجة 21/20، ليتأهل أبناء ميت عقبة إلى بطول كأس العالم للأندية.

وفي نفس المكان وعلى ستاد القاهرة، خسر الفريق الأول لكرة القدم أمام نادي الاتحاد في الجولة الـ31 من منافسات الدوري المصري الممتاز المصري، بنتيجة 2/1، لتصبح الخسارة الثالثة على التوالي في البطولة نفسها، والابتعاد عن الحصول على المركز الثاني والتأهل إلى بطولة دوري أبطال أفريقيا الموسم القادم، وعدم حسم المركز الثالث للتواجد في الكونفدرالية الأفريقية، نظرا لمنافسة النادي المصري على المركز نفسه.

ليدخل الزمالك دوامة الهزائم المتتالية، والخروج من الكونفدرالية الأفريقية لهذا الموسم بعد الخسارة أمام الفريق المغمور "ولايتا ديتشا" في القاهرة بركلات الترجيح.