مخطط جماعي بين لاعبي الزمالك للهروب من جحيم «مرتضى»

نقلاً عن العدد الورقي

اتصالات مكثفة مع «فتحى» خوفاً من سيناريو بيعه للأهلى.. مطالبة «كهربا» بعرض رسمى للرحيل.. وحازم إمام: «أولاد الأهلى بيتحكموا فى النادى الأبيض»

بدأ عدد كبير من لاعبى الزمالك فى التخطيط للهروب من الفريق، والبحث عن عقود احتراف خارجى خلال فترة انتقالات الصيف المقبلة بسبب الظروف المختلفة التى يمر بها النادى الأبيض، والمشاكل التى يعانى منها إدارياً فى وجود المجلس الحالى الذى تطارده العديد من الاتهامات. وطلب عدد من اللاعبين، ومنهم حازم إمام ومحمد إبراهيم وباسم مرسى من وكلاء اللاعبين ضرورة البحث لهم عن عروض احتراف بالخارج داخل أى فريق عربى، وبمبالغ مالية كبيرة لتعويض الأزمات التى مر بها مؤخراً نادى الزمالك بجانب أنهم يرون أن الفترة المقبلة بالنادى صعبة ولا تساعد على نجاح أى شخص.

ويسابق حازم إمام تحديداً الزمن للحصول على عقد فى الخليج هرباً من نار «مرتضى» الذى أعلن خروج إمام ومحمد إبراهيم من الفريق بسبب تطاولهما على الجهاز الفنى، خاصة أيمن حافظ، مدير الكرة، وشدد حازم إمام على أنه من سيحدد مصيره بنفسه قائلاً للمقربين منه: «النادى مبقاش لولاد النادى خلاص الأهلاوية هما اللى بيتحكموا فيه».

فى الوقت الذى يسعى فيه مسئولو نادى الزمالك إلى إنهاء ملف المدير الفنى الجديد للفريق المنتظر التعاقد معه فى الفترة المقبلة، حيث يسابق رئيس القلعة البيضاء الزمن من أجل وجود المدرب الجديد قبل نهاية الموسم ليبدأ فترة إعداد الموسم الجديد مع الفريق، ويبحث الزمالك عن مدير فنى عالمى ليتولى القيادة الفنية للفريق خلفاً لإيهاب جلال الذى اقترب من الرحيل بناءً على تأكيدات رئيس الزمالك، الذى قال للمقربين منه: «إيهاب جلال لن يستمر وأيامه انتهت فى الزمالك، وقريباً سيكون خارج النادى».

وتدور حالياً اتصالات مكثفة مع مصطفى فتحى، صانع ألعاب الفريق، والمعار لنادى التعاون السعودى لعودته لصفوف الأبيض من جديد بعدما وصلت إليهم أنباء أن الغريم التقليدى الأهلى يسعى لضمه، عن طريق تفعيل بند فى عقد اللاعب مع التعاون يمنح الحق للنادى السعودى فى ضمه نهائياً مقابل ثلاثة ملايين و600 ألف دولار دون الحصول على موافقة الزمالك، وهو ما قد يعد بداية لذهاب فتحى إلى صفوف الأهلى.

وتحدث محمود عبدالمنعم كهربا، صانع ألعاب الفريق والمعار إلى فريق اتحاد جدة السعودى مع رئيس الزمالك من أجل معرفة طلبات النادى المادية للموافقة على رحيله نهائياً، حيث يمتلك حالياً عرضاً من أحد أندية الدورى الإنجليزى، وطالبه الزمالك بتقديم عرض رسمى حتى يمكن تقديره مادياً.

ويعود الفريق الأبيض للتدريبات اليوم على ملعب النادى بميت عقبة على أن يؤدى مجموعة اللاعبين الذين خاضوا مباراة الاتحاد أمس تدريبات استشفائية خوفاً عليهم من الإصابات والإجهاد، بينما يؤدى البدلاء تدريبات قوية.