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تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة الداخلية في كأس مصر

اليوم AM 11:01
كتب: علي سمير وأحمد خالد
تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة الداخلية في كأس مصر

الأهلي

استقر حسام البدري، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على تشكيل فريقه لمواجهة الداخلية، في المباراة المقرر انطلاقها في تمام الساعة السابعة مساء اليوم الجمعة، على ستاد الجيش بالسلام، ضمن مباريات دور الـ16 من مسابقة كأس مصر.

وجاء تشكيل الأهلي المتوقع كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: صبري رحيل، أيمن أشرف، محمد نجيب، أحمد فتحي

خط الوسط: حسام عاشور، عمرو السولية، وليد سليمان

خط الهجوم: أجايي، باكا، مروان محسن

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