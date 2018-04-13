الوطن سبورت

أحدث الأخبار

أخر الأخبار

مرتضي لأيمن حافظ: أنت مش نازل من السماء وكفاية وجع دماغ

روما بعد وقوعه مع ليفربول بدوري الأبطال: «لا نخشى أحد»

صلاح: روما فريق عظيم والفرعون المصري جاهز 100%

«النني» يحقق رقما قياسيا في الدوري الأوروبي

بالصور| «بي بي سي» تصدم «مرتضى» برقم قياسي جديد

اليوم PM 01:40
كتب: محمد السيسي
بالصور| «بي بي سي» تصدم «مرتضى» برقم قياسي جديد

الزمالك

قامت شبكة «بي بي سي» الرياضية، بنشر تقرير عن عدد المدربين الذين تولوا مهمة القيادة الفنية لنادي الزمالك، منذ تولى مرتضى منصور، رئاسة النادي عام 2014.

وأشار الحساب الرسمي للشبكة على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: "الزمالك قام بتعيين المدرب رقم 23 خلال أربع سنوات، هذا يعد رقم قياسي".  

ولا تعد هذه المرة الأولى التي تلقى فيها الشبكة العالمية الضوء على أرقام القلعة البيضاء القياسية في تعيين المدربين، حيث قاموا قبل أشهر قليلة، تحديدا عند تعيين إيهاب جلال لقيادة الأبيض، خلفا للمونتنيجيري نيبوشا، وأكدوا أيضا أن الفريق صاحب رقم قياسي عالمي في تغيير المدربين.

وكان رئيس الزمالك، كان قد قرر تعيين خالد جلال خلفا لإيهاب جلال بعد الهزيمة أمام الاتحاد السكندري بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما أمس على ملعب ستاد القاهرة.

ويتكون الجهاز الفني من خالد جلال مديرا فنيا ونبيل محمود مدربا عاما وأيمن عبد العزيز وأيمن طاهر مدربا لحراس المرمى.

وخسر الزمالك أمام الاتحاد اليوم في الجولة الـ31 من الدوري الممتاز، بهدفين مقابل هدف، للمرة الثالثة على التوالي، والتاسعة له هذا الموسم في الدوري الممتاز، بعد ظهور باهت للأبيض وتقهقر في المستوى خاصة في الشوط الثاني رغم التقدم بهدف في الشوط الأول، وتوقف رصيد الزمالك عند النقطة 54 في المركز الثالث، وأعلن مجلس إدارة الأبيض إقالة إيهاب جلال رسميًا.

أخبار متعلقة

الزمالك يطالب «كهربا» بعرض رسمي للرحيل

الزمالك يطالب «كهربا» بعرض رسمي للرحيل
الزمالك يكثف اتصالاته مع «فتحى» خوفاً من سيناريو بيعه للأهلي

الزمالك يكثف اتصالاته مع «فتحى» خوفاً من سيناريو بيعه للأهلي

مخطط جماعي بين لاعبي الزمالك للهروب من جحيم «مرتضى»

بدأ عدد كبير من لاعبى الزمالك فى التخطيط للهروب من الفريق، والبحث عن عقود احتراف خارجى خلال فترة انتقالات الصيف المقبلة بسبب الظروف المختلفة التى يمر بها النادى

بفرمان من مرتضي.. الزمالك يقرر إحالة حازم وإبراهيم للتحقيق

قرر رئيس نادي الزمالك، توقيع عقوبات مالية جديدة، علي ثنائي الفريق، حازم إمام ومحمد ابراهيم، بسبب تصريحاتهم في وسائل الإعلام دون إذن وهجومهم علي الجهاز الفني للف

أخبار قد تعجبك

محمد صلاح.. الفرعون المصرى ملكاً على أوروبا

استطلاع رأى

  • مصر المقاصة

    مصر المقاصة

  • -

    :

    -

    05:00 PM

    الدوري المصري
  • الرجاء

    الرجاء

  • الأهلي

    الأهلي

  • -

    :

    -

    07:00 PM

    كأس مصر
  • الداخلية

    الداخلية

الأكثر قراءة

ليفربول يوافق على بيع «صلاح» للريال

وزارة الرياضة ترفض "عمومية" الزمالك

لاعبو الزمالك يهربون من الجماهير عقب الهزيمة أمام الاتحاد
إيهاب جلال على كف عفريت فى مواجهة الزمالك أمام الاتحاد السكندرى