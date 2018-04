بالصور| «بي بي سي» تصدم «مرتضى» برقم قياسي جديد

قامت شبكة «بي بي سي» الرياضية، بنشر تقرير عن عدد المدربين الذين تولوا مهمة القيادة الفنية لنادي الزمالك، منذ تولى مرتضى منصور، رئاسة النادي عام 2014.

وأشار الحساب الرسمي للشبكة على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: "الزمالك قام بتعيين المدرب رقم 23 خلال أربع سنوات، هذا يعد رقم قياسي".

ولا تعد هذه المرة الأولى التي تلقى فيها الشبكة العالمية الضوء على أرقام القلعة البيضاء القياسية في تعيين المدربين، حيث قاموا قبل أشهر قليلة، تحديدا عند تعيين إيهاب جلال لقيادة الأبيض، خلفا للمونتنيجيري نيبوشا، وأكدوا أيضا أن الفريق صاحب رقم قياسي عالمي في تغيير المدربين.

وكان رئيس الزمالك، كان قد قرر تعيين خالد جلال خلفا لإيهاب جلال بعد الهزيمة أمام الاتحاد السكندري بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما أمس على ملعب ستاد القاهرة.

ويتكون الجهاز الفني من خالد جلال مديرا فنيا ونبيل محمود مدربا عاما وأيمن عبد العزيز وأيمن طاهر مدربا لحراس المرمى.

وخسر الزمالك أمام الاتحاد اليوم في الجولة الـ31 من الدوري الممتاز، بهدفين مقابل هدف، للمرة الثالثة على التوالي، والتاسعة له هذا الموسم في الدوري الممتاز، بعد ظهور باهت للأبيض وتقهقر في المستوى خاصة في الشوط الثاني رغم التقدم بهدف في الشوط الأول، وتوقف رصيد الزمالك عند النقطة 54 في المركز الثالث، وأعلن مجلس إدارة الأبيض إقالة إيهاب جلال رسميًا.

