الوطن سبورت

أحدث الأخبار

أخر الأخبار

رسميا.. «القحطاني» يعتزل كرة القدم

بالتفاصيل.. جلسة إسماعيل يوسف مع لاعبي الزمالك

ترتيب الهدافين| «أنطوي» يخطف المركز الثاني ويواصل مطاردة «أزارو»

«العجان» يواصل التأهيل في الزمالك

كأس مصر| شاهد.. بث مباشر لمباراة «الأهلي والداخلية»

اليوم PM 06:37
كتب: محمد خيري
كأس مصر| شاهد.. بث مباشر لمباراة «الأهلي والداخلية»

الأهلي

يقدم «الوطن سبورت» خدمة البث المباشر لمباراة الأهلي والداخلية، ضمن منافسات دور الـ8 من بطولة كأس مصر، والتي تقام على استاد السلام.

أخبار متعلقة

بالصور| غياب جماهيري في مباراة الأهلي والداخلية

بالصور| غياب جماهيري في مباراة الأهلي والداخلية
مروان محسن يقود هجوم الأهلي أمام الداخلية

مروان محسن يقود هجوم الأهلي أمام الداخلية

علاء عبدالعال يعلن تشكيل الداخلية في مواجهة الأهلي

أعلن علاء عبدالعال المدير الفني لفريق الداخلية تشكيل فريقه الذي سيخوض لقاء اليوم بكأس مصر ضمن منافسات دور الـ16 بكأس مصر.

«باكا وشريف» أبرز المستبعدين من مباراة الأهلي والداخلية

استبعد حسام البدري، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، 3 لاعبين من مواجهة الداخلية، في المباراة المقرر انطلاقها في تمام الساعة السابعة مساء ال

أخبار قد تعجبك

مخطط جماعي بين لاعبي الزمالك للهروب من جحيم «مرتضى»

استطلاع رأى

  • مصر المقاصة

    مصر المقاصة

  • 3

    :

    0

    05:00 PM

    الدوري المصري
  • الرجاء

    الرجاء

  • الأهلي

    الأهلي

  • 0

    :

    0

    07:00 PM

    كأس مصر
  • الداخلية

    الداخلية

الأكثر قراءة

ليفربول يوافق على بيع «صلاح» للريال

لاعبو الزمالك يهربون من الجماهير عقب الهزيمة أمام الاتحاد

كلوب يقتل أمال ريال مدريد في ضم محمد صلاح
غياب رباعي عن الأهلي أمام الداخلية و«البدري» يخشى مفاجآت الكأس