كأس مصر| شاهد.. بث مباشر لمباراة «الأهلي والداخلية»

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الأهلي
يقدم «الوطن سبورت» خدمة البث المباشر لمباراة الأهلي والداخلية، ضمن منافسات دور الـ8 من بطولة كأس مصر، والتي تقام على استاد السلام.
أعلن علاء عبدالعال المدير الفني لفريق الداخلية تشكيل فريقه الذي سيخوض لقاء اليوم بكأس مصر ضمن منافسات دور الـ16 بكأس مصر.
استبعد حسام البدري، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، 3 لاعبين من مواجهة الداخلية، في المباراة المقرر انطلاقها في تمام الساعة السابعة مساء ال
مصر المقاصة
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الرجاء
07:00 PM
الداخلية
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