كأس مصر| شاهد.. بث مباشر لمباراة «الأهلي والداخلية»

«باكا وشريف» أبرز المستبعدين من مباراة الأهلي والداخلية

استبعد حسام البدري، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، 3 لاعبين من مواجهة الداخلية، في المباراة المقرر انطلاقها في تمام الساعة السابعة مساء ال