الوطن سبورت

أحدث الأخبار

أخر الأخبار

يد الأهلي يحقق فوز سهل على بطل الكاميرون في افتتاح كأس الكؤوس الأفريقية

طلعت يوسف: غير راضي عن أداء المقاصة أمام الرجاء

«الوطن سبورت» يكشف تفاصيل الجلسة الأولي بين خالد جلال ولاعبي الزمالك

«البدري» لعمرو السولية: «يا عم حرام عليك»

10 دقائق| الأهلي يسيطر دون خطورة على مرمى الداخلية

منذ 50 دقيقة
كتب: أحمد خالد
10 دقائق| الأهلي يسيطر دون خطورة على مرمى الداخلية

الأهلي"أرشيفية"

مرت 10 دقائق من مباراة الأهلي والداخلية في دور الـ16 بكأس مصر ولا يزال التعادل السلبي هو سيد الموقف.

بدأت المباراة بداية هادئة بشكل كبير لكن سرعان ما سيطر الأهلي على مجريات الأمور لكن دون خطورة حقيقية على المرمى.

على الجانب الآخر يحاول فريق الداخلية التكتل بشكل كبير أمام لاعبي الأهلي، والاعتماد على الهجمات المرتدة.

لاحت للأهلي فرصة في الدقيقة 9، من ضربة ثابتة بالقرب من منطقة الجزاء لكن الكرة لعبت بشكل سيئ في الحائط البشري.

ويواجه الأهلي الداخلية علي ملعب السلام ، والتي تأتي ضمن مباريات دور ال١٦ من بطولة كأس مصر.

أخبار متعلقة

كأس مصر| شاهد.. بث مباشر لمباراة «الأهلي والداخلية»

كأس مصر| شاهد.. بث مباشر لمباراة «الأهلي والداخلية»
بالصور| غياب جماهيري في مباراة الأهلي والداخلية

بالصور| غياب جماهيري في مباراة الأهلي والداخلية

مروان محسن يقود هجوم الأهلي أمام الداخلية

أعلن حسام البدري، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تشكيل فريقه لمواجهة الداخلية، في المباراة المقرر انطلاقها في تمام الساعة السابعة مساء الي

علاء عبدالعال يعلن تشكيل الداخلية في مواجهة الأهلي

أعلن علاء عبدالعال المدير الفني لفريق الداخلية تشكيل فريقه الذي سيخوض لقاء اليوم بكأس مصر ضمن منافسات دور الـ16 بكأس مصر.

أخبار قد تعجبك

مخطط جماعي بين لاعبي الزمالك للهروب من جحيم «مرتضى»

استطلاع رأى

  • مصر المقاصة

    مصر المقاصة

  • 3

    :

    0

    05:00 PM

    الدوري المصري
  • الرجاء

    الرجاء

  • الأهلي

    الأهلي

  • 0

    :

    0

    07:00 PM

    كأس مصر
  • الداخلية

    الداخلية

الأكثر قراءة

ليفربول يوافق على بيع «صلاح» للريال

لاعبو الزمالك يهربون من الجماهير عقب الهزيمة أمام الاتحاد

كلوب يقتل أمال ريال مدريد في ضم محمد صلاح
غياب رباعي عن الأهلي أمام الداخلية و«البدري» يخشى مفاجآت الكأس