10 دقائق| الأهلي يسيطر دون خطورة على مرمى الداخلية

مرت 10 دقائق من مباراة الأهلي والداخلية في دور الـ16 بكأس مصر ولا يزال التعادل السلبي هو سيد الموقف.

بدأت المباراة بداية هادئة بشكل كبير لكن سرعان ما سيطر الأهلي على مجريات الأمور لكن دون خطورة حقيقية على المرمى.

على الجانب الآخر يحاول فريق الداخلية التكتل بشكل كبير أمام لاعبي الأهلي، والاعتماد على الهجمات المرتدة.

لاحت للأهلي فرصة في الدقيقة 9، من ضربة ثابتة بالقرب من منطقة الجزاء لكن الكرة لعبت بشكل سيئ في الحائط البشري.

ويواجه الأهلي الداخلية علي ملعب السلام ، والتي تأتي ضمن مباريات دور ال١٦ من بطولة كأس مصر.