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20 دقيقة| ميدو جابر يهدر أول أهداف الأهلي أمام الداخلية

اليوم PM 07:22
كتب: أحمد خالد
20 دقيقة| ميدو جابر يهدر أول أهداف الأهلي أمام الداخلية

ميدو جابر

مرت 20 دقائق من مباراة الأهلي والداخلية في دور الـ16 بكأس مصر ولا يزال التعادل السلبي هو سيد الموقف.

بدأت المباراة بداية هادئة بشكل كبير لكن سرعان ما سيطر الأهلي على مجريات الأمور لكن دون خطورة حقيقية على المرمى.

على الجانب الآخر يحاول فريق الداخلية التكتل بشكل كبير أمام لاعبي الأهلي، والاعتماد على الهجمات المرتدة.

بدأت خطورة النادي الأهلي في الدقيقة 11 عن طريق ضربة حرة مباشرة سددها أحمد فتحي لكن الدفاع أبعدها من أمام المرمى.

الدقيقة 16 تشهد غياب أكثر فرص الأهلي خطورة من إنفراد صريح لميدو جابر لكنه يهدر الكرة ويسدد خارج المرمى.

ويواجه الأهلي الداخلية علي ملعب السلام ، والتي تأتي ضمن مباريات دور ال١٦ من بطولة كأس مصر.

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