الأهلى يضرب الداخلية بهدفين ويتأهل لمواجهة الأسيوطي بربع نهائى الكأس

تغلب فريق الكرة الأول بالنادى الأهلى على نظيره الداخلية بهدفين دون رد، في المباراة التى جمعت الفريقين، مساء الجمعة، ضمن مواجهات ثمن نهائى كأس مصر.

سجل هدفى النادي الأهلى: عمرو السولية واسلام محارب بالدقيقتين 71 و82.

دخل الأهلى اللقاء بتشكيلة ضمت كل من :

محمد الشناوي، أيمن أشرف، محمد نجيب، أحمد فتحي، صبري رحيل، حسام عاشور، عمرو السولية، وليد سليمان، ميدو جابر، جونيور أجاي، مروان محسن.

بينما جاءت تشكيلة الداخلية:

محمود الغرباوي، أحمد علاء الدين، أحمد صابر، أمير عابد، محمود منصور، البوركيني سعيدو سانبوري، محمد شعبان "زيكا"، أحمد عبد الموجود "بحبح"، البرازيلي يوهان لينون، أحمد مصطفى، ناصر منسي.

بدأت المباراة بداية هادئة بشكل كبير لكن سرعان ما سيطر الأهلي على مجريات الأمور لكن دون خطورة حقيقية على المرمى.

على الجانب الآخر حاول فريق الداخلية التكتل بشكل كبير أمام لاعبي الأهلي، والاعتماد على الهجمات المرتدة.

بدأت خطورة النادي الأهلي في الدقيقة 11 عن طريق ضربة حرة مباشرة سددها أحمد فتحي لكن الدفاع أبعدها من أمام المرمى.

الدقيقة 16 تشهد غياب أكثر فرص الأهلي خطورة من إنفراد صريح لميدو جابر لكنه يهدر الكرة ويسدد خارج المرمى.

رويدًا رويدًا دخل فريق الداخلية في أجواء المباراة وبدأ في مبادرة الأهلي الفرص، والهجمات، وأهدر محمد زيكا فرصة خطيرة من ضربة ثابتة بالقرب من منطقة الجزاء مرت فوق عارضة الحارس محمد الشناوي.

نشط فريق الداخلية بشكل كبير عن طريق ناصر مانسي ولينون لكن افتقد الفريق الشرطي للدقة في إنهاء الهجمات.

حاول الأهلي في الدقائق الأخيرة من الشوط الأول العودة للسيطرة على مجريات اللعب من جديد، واستعاد الاستحواذ على الكرة دون خطورة حتى الدقيقة 40، التي شهدت الفرصة الثانية الأخطر بعد رأسية مروان محسن التي أنقذها الحارس محمود الغرباوي، لينتهى الشوط بدون أهداف.

دخل الفارس الأحمر أجواء الشوط الثاني بحثا عن هدف التقدم، مستغلا سرعة ميدو جابر وجونيور أجاى، يقابله دفاع مستميت من جانب الفريق الشرطى.

وسيطر الأهلى تماما على مجريات الربع ساعة الأولى من الشوط الثاني، وحاول لاعبوه البحث عن ثغرة دفاعية، حيث قام ميدو جابر بعمل تمريرة عرضية من الناحية اليسرى داخل منطقة الجزاء على رأس اللاعب مراون محسن لكن فشل الأخير في تحويل الكرة برأسية في شباك خالية ومرت الهجمة بسلام على نادي الداخلية.

بعدها حصل الأهلى على ضربة حرة مباشرة ، نفذها أحمد فتحي بتسديدة مباشرة على مرمى الداخلية لكن تسديدته كانت قوية وانتهت بمرور الكرة بعيدة من فوق العارضة.

وبالدقيقة 58 ، لاحت للأهلى أخطر الفرص من خلال تسديدة صاروخية عن طريق عمرو السولية من خارج منطقة جزاء نادي الداخلية أبعدها الحارس محمود الغرباوي ببراعة كبيرة.

واصل لاعبو الأهلي الضغط في هذة اللحظات داخل نصف ملعب الداخلية ومحاولات مستمرة للبحث عن الهدف الأول في المباراة ، وحصل الأهلي على ضربة حرة مباشرة من على حدود منطقة جزاء نادي الداخلية نفذها وليد سليمان بتسديدة قوية تصدى لها الحارس محمود الغرباوي وارتدت الكرة إلى عمرو السولية الذي أستقبلها بتسديدة غير متقنة مرت بعيدة من فوق المرمى.

في المقابل اعتمد الداخلية على الهجمات المرتدة التى سببت بعض الخطورة على مرمى الشناوى ، وأجرى حسام البدرى التبديل الأول للأهلى بالدقيقة 66 ، بالدفع باسلام محارب بدلا من وليد سليمان.

جاء هدف الشياطين الحمر عبر عمرو السولية بالدقيقة 71 ، حيث صنع السولية لنفسه المساحة على حدود منطقة جزاء نادي الدخلية ثم أطلق تسديدة صاروخية مرت من على يسار الحارس محمود الغرباوي وتهادت الكرة في أقصى الزاوية اليسرى معلناً عن تقدم النسور الحمر.

عقب الهدف ضغط لاعبي الداخلية وسط محاولات للرد على هدف السولية بالتعادل سريعاً، وقام محمود منصور بعمل عرضية مقوسة من الجهة اليسرى لداخل منطقة جزاء نادي الأهلي لكن تغطية دفاعية ممتازة من محمد نجيب حالت دون تسبب خطورة لمرمى الشناوى.

واصل أبناء علاء عبدالعال، الضغط من أجل ادراك التعادل، يقابله صلابة دفاعية من جانب النادي الأهلى، الذى اعتمد على المساحات الفارغة في دفاعات الداخلية ،وبالفعل نجح البديل اسلام محارب في تسجيل الهدف الثاني بالدقيقة 81.

أجرى البدرى تبديلتين بالدفع هشام محمد وخروج جونيور أجاي، وبعدها بدقائق دفع مدرب الأهلى باحمد ياسر ريان بدلا من مروان محسن .

سيطر الأهلى تماما على الدقائق الأخيرة من عمر المباراة، حتى أطلق الحكم صافرته معلنا انتهاء المباراة بفوز الشياطين الحمر بهدفين دون مقابل.

بهذه النتيجة ، يتأهل الفارس الأحمر لمواجهة الأسيوطي في ربع نهائى كأس مصر.