رسمياً| «عبدالله السعيد» أساسياً مع فريقه الجديد بالدوري الفنلندي

أعلن نادي كوبيون بالوسورا، عن مشاركة عبد الله السعيد لاعب الأهلي المعار إلى صفوف الفريق الفنلندي، في التشكيل الأساسي في المباراة المقرر لها اليوم، الثانية ظهراً، أمام نظيره إلفيس، ضمن منافسات الجولة الثانية من عمر مسابقة الدوري الفنلندي لأول مرة منذ انضمامه.

وكان النادي أكد في وقت سابق على إنهاء جميع التراخيص الخاصة باللاعب حتى يتمكن من الاستفادة بخدماته في اللقاءات القادمة مع الفريق.

وانضم عبد الله السعيد مُعارا من النادي الأهلي لمدة شهرين، في الوقت الذي قام فيه الأهلي بعرض عبد الله السعيد للبيع أو الإعارة، عقب تمديد تعاقده مع النادي واعترافه بالتوقيع لنادي الزمالك.

ومن المقرر أن يلعب «السعيد» لمدة شهرين مع الفريق الفنلندي، قبل الانضمام لمنتخب مصر في كأس العالم، ثم سينتقل إلى الأهلي السعودي في مطلع الموسم المقبل.