تأكيدا للوطن سبورت.. الرباط الصليبى يحرم « الشناوي» من المونديال

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أحمد الشناوى
خضع أحمد الشناوي، حارس مرمى فريق الكرة الأول بنادى الزمالك لفحص طبي اليوم تحت إشراف الدكتور أحمد عبد العزيز للوقوف على حجم الإصابة التي تعرض لها في المباراة الأخيرة أمام الاتحاد السكندرى، والتى خسرها الأبيض بهدفين مقابل هدف.
حيث تأكدت إصابة أحمد الشناوى، بقطع جزئي في الرباط الصليبي، وسوف يجرى اللاعب جراحة.
ويرفض الشناوى إجراء الجراحة فى القاهرة، وقرر السفر إلى ألمانيا للعلاج.
وبالتالي تأكد غياب الحارس صاحب الـ26 عاماً عن المنتخب المصري بمونديال روسيا المقبل، في البطولة المقرر اقامتها يونيو من العام الجاري.
ويذكر أن "الوطن سبورت" قد إنفرد بخبر إصابة الحارس بعد خضوعه للفحص الطبى تحت إشراف محمد شيحة طبيب فريق طلائع الجيش.
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