الخطيب يُجري جراحة العمود الفقري في ألمانيا غدًا

يجري محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، غدًا، الاثنين، عملية جراحية في العمود الفقري للتخلص من آلام الظهر التي يعاني منها، وأثرت على حركته بدرجة كبيرة في الفترة الأخيرة، حتى أنه تحامل على نفسه كثيرًا من أجل إنهاء الكثير من الملفات المهمة داخل النادي.

وأكّد البروفيسور الألماني «ماير»، أحد أكبر الأطباء الجراحين في أوروبا في هذا التخصص، والذي سيجري العملية الجراحية، أن التدخل الجراحي للكابتن محمود الخطيب سيكون بالمنظار، وأن نتيجة الجراحة مطمئنة للغاية، وليس لها أية مضاعفات، ويحتاج بعدها لراحة سلبية لمدة 6 أسابيع.

وكان رئيس الأهلي قد وصل إلى ألمانيا منذ الأربعاء الماضي قادمًا من الإمارات بعد فترة علاجية هناك، وخضع للعديد من الفحوصات الطبية بمعرفة البروفيسور «ماير» الذي اطمأن على حالة الخطيب، في ضوء الجراحة التي سوف يجريها غدًا.