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لقطة اليوم| لماذا يتجاهل الحضري مواساة الشناوي بعد الإصابة؟

أمس PM 11:27
كتب: حسين غريب
لقطة اليوم| لماذا يتجاهل الحضري مواساة الشناوي بعد الإصابة؟

الحضري

في مشهد غريب للغاية تجاهل عصام الحضري، قائد المنتخب المصري، مواساة زميله أحمد الشناوي حارس الزمالك، بعد التأكد من إصابته بالصليبي وغيابه عن نهائيات كأس العالم بروسيا في يونيو المقبل.

وانهالت المواساة من نجوم المنتخب ولاعبي الأهلي والزمالك على "الشناوي"، من أجل الشد من أزره والتخفيف عنه، بعد تعرضه لمحنة الإصابة، وغيابه عن المونديال وذلك عبر مواقع التواصل الاجتماعي، في الوقت الذي لم يعلق فيه الحضري حتى الآن على الأمر.

واستقر أحمد الشناوى حارس مرمى فريق الزمالك على السفر إلى ألمانيا خلال الفترة القادمة لإجراء عملية الرباط الصليبى والعلاج من الإصابة التى تعرض لها خلال مباراة الزمالك الأخيرة أمام الاتحاد السكندرى بالدورى الممتاز .

وكان العديد من الشخصيات الرياضية ، قد نشروا تغريدات على حساباتهم الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" يواسون فيها الشناوي على الإصابة أبرزهم : محمد الشناوى ومؤمن زكريا و على جبر ومحمد صلاح وشريف اكرامي والصقر أحمد حسن ومحمد عواد وسعد سمير وأحمد حجازى.

 

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