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سراج الدين يكشف الحالة الصحية لـ«الخطيب» بعد جراحة العمود الفقري

منذ 41 دقيقة
كتب: أحمد خالد
سراج الدين يكشف الحالة الصحية لـ«الخطيب» بعد جراحة العمود الفقري

سراج الدين

كشف محمد زكريا سراج الدين، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، عن الحالة الصحية لمحمود الخطيب، رئيس النادي، بعد الجراحة التي خضع لها "بيبو" في ألمانيا، صباح اليوم، بالعمود الفقري.

ونشر سراج الدين صورة للخطيب على حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، وعلق عليها: "الحمد لله اجريت اليوم صباحاً جراحة العمود الفقري لكابتن محمود الخطيب بألمانيا بنجاح وإن شاء الله يعود سالماً متعافياً وفي صحة جيدة بعد فترة الراحة والعلاج قريباً دعواتكم".

وأكّد البروفيسور الألماني «ماير»، أحد أكبر الأطباء الجراحين في أوروبا في هذا التخصص، والذي أجري العملية الجراحية، أن التدخل الجراحي لمحمود الخطيب كان بالمنظار، وأن نتيجة الجراحة مطمئنة للغاية، وليس لها أية مضاعفات، ويحتاج بعدها لراحة سلبية لمدة 6 أسابيع.

وكان رئيس الأهلي قد وصل إلى ألمانيا منذ الأربعاء الماضي قادمًا من الإمارات بعد فترة علاجية هناك، وخضع للعديد من الفحوصات الطبية بمعرفة البروفيسور «ماير» الذي اطمأن على حالة الخطيب.

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