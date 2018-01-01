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مفاجأة.. "السعيد" طلب رد مقدم التعاقد للزمالك.. ومسئولو الأبيض يرفضون

اليوم PM 03:28
كتب: محمود فؤاد
مفاجأة.. "السعيد" طلب رد مقدم التعاقد للزمالك.. ومسئولو الأبيض يرفضون

توقيع عبد الله السعيد للزمالك

أكد مصدر مسئول داخل نادى الزمالك، أن عبدالله السعيد، لاعب فريق الكرة بالنادى الأهلى، طلب رد مقدم التعاقد، الذى حصل عليه لمسئولي الزمالك، والبالغ 40 مليون جنيه.

وشدد المصدر خلال تصريحاته الخاصة للوطن سبورت، على أن إدارة الزمالك ماطلت اللاعب ولم ولم تعطيه رد حتى الآن لرغبتهم في الإستفادة من الأمير، تركي آل شيخ، رئيس الهيئة العامة للرياضة بالمملكة العربية السعودية، وعدم رد العقود للاعب إلابعد إنهاء ملف المدرب الجديد.

ومن المنتظر أن يجتمع رئيس القلعة البيضاء، مع تركي آل شيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة بالسعودية والرئيس الشرفي للنادي الأهلي في الرياض بالسعودية، خلال الفترة المقبلة وستشهد الجلسة دعم راتب المدير الفني الأجنبي الجديد الذي يتولى تدريب الفريق الأبيض من قبل تركى أل الشيخ، في ظل سعي النادي الأبيض للتعاقد مع مدرب متميز لتدريب الفريق.

 

 

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