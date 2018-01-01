خاص| محمد صلاح: لاعبو الزمالك عانوا من ظلم إيهاب جلال

أكد محمد صلاح، المدير الفني الحالى لفريق نجوم المستقبل، والسابق للزمالك، أن إيهاب جلال، المدير الفنى السابق للقلعة البيضاء، ظلم لاعبين داخل الفريق قبل رحيله ودمرهم نفسيا.

وقال صلاح خلال تصريحاته الخاصة للوطن سبورت " أحمد فتوح الظهير الأيسر تعرض لظلم كبير، وكذلك أحمد مدبولى ومحمد ابراهيم واسلام جمال، وأخرين "

ويلتقى الزمالك، مع المقاولون العرب، يوم الأربعاء القادم ببطولة الدوري، ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثين.