الوطن سبورت

أحدث الأخبار

أخر الأخبار

مدرب أشبلية: برشلونة تقترب من التعاقد مع «لينجليت»

بالصور| الزمالك يواصل تدريباته لمواجهة المقاولون

«صلاح» يكشف عن حلمه مع ليفربول

نادي الزمالك يهنئ «حازم أمام» بعيد ميلاده الـ43

«الخطيب» يُطمئن جماهير الأهلي على حالته الصحية

اليوم PM 05:18
كتب: أحمد خالد
«الخطيب» يُطمئن جماهير الأهلي على حالته الصحية

محمود الخطيب

طمأن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة الأهلي أعضاء وجماهير النادي ومحبيه على حالته الصحية بعد الجراحة التى خضع لها اليوم فى العمود الفقرى، حيث أجرى الخطيب جراحة ناجحة بمعرفة البروفيسور الألماني “ماير” أحد أكبر الجراحين فى أوروبا.

ويغادر الخطيب المستشفى خلال الـ 48 ساعة القادمة بعد الإفاقة ومتابعة الطبيب له، حيث من المقرر إقامة رئيس الأهلي بأحد الفنادق لمدة عشرة أيام قبل الخضوع للكشف من جديد بمعرفة الطبيب الذى أجرى الجراحة ، على أن يتوجه الخطيب إلى أبوظبي لتنفيذ برنامجه العلاجي قبل العودة للقاهرة.

وحرص جميع أعضاء مجلس إدارة الأهلي على الإطمئنان على الحالة الصحية لرئيس النادى، وكذلك أجرى العميد محمد مرجان المدير التنفيذى للأهلي إتصالات بأسرة الخطيب فى المانيا للإطمئنان على صحته ومتابعة الإستعداد للجراحة حتى الإنتهاء منها.

كانت آلام العمود الفقرى قد انتابت بيبو خلال الفترة الماضية، الأمر الذى ترتب عليه سفره إلى أبوظبى لتلقى العلاج بأحد المراكز الطبية العالمية ، وتحسنت حالته بدرجة كبيرة ولكن بعد مغادرته المستشفى فى أبوظبي عاودته الآلام مرة أخرى، وخضع لفحص جديد بمعرفة أحد الأطباء الكوريين الذى أكد على حاجة رئيس الأهلي للجراحة فى العمود الفقرى، وهو نفس الأمر الذى أكده الخبير الألمانى “ماير” عند إستطلاع رأيه، وتوجه الكابتن الخطيب من الإمارات إلى ألمانيا قبل أيام وأجرى العملية الجراحية صباح اليوم بنجاح وحالته مطمئنة للغاية.

أخبار متعلقة

اتحاد الكرة يعلن الموعد النهائي لمباراة الأهلى ودجلة في الدوري

اتحاد الكرة يعلن الموعد النهائي لمباراة الأهلى ودجلة في الدوري
مرتضى يستغيث برئيس الأهلى الشرفى لتمويل راتب المدرب الجديد للزمالك

مرتضى يستغيث برئيس الأهلى الشرفى لتمويل راتب المدرب الجديد للزمالك

«بن شرقى» مفاجأة الأهلى فى الصيف.. ومحاولات جديدة مع رمضان صبحى

كشف مصدر مُطلع داخل النادى الأهلى عن أن المستشار تركى آل الشيخ، الرئيس الشرفى للنادى، يدرس إهداء الفريق الأحمر اللاعب

الأهلى يفاوض «وردة».. وعروض إسبانية تهدد عودة «ماهر»

تلقى ناصر ماهر، لاعب الأهلى المعار إلى فريق سموحة، اتصالات من وكلاء لاعبين، يؤكدون متابعته من بعض الأندية الإسبانية له

أخبار قد تعجبك

«بن شرقى» مفاجأة الأهلى فى الصيف.. ومحاولات جديدة مع رمضان صبحى

استطلاع رأى

  • النصر

    النصر

  • -

    :

    -

    08:00 PM

    الدوري المصري
  • الرجاء

    الرجاء

  • وست هام يونايتد

    وست هام يونايتد

  • -

    :

    -

    09:00 PM

    الدوري الإنجليزي
  • ستوك سيتي

    ستوك سيتي

  • الأسيوطي

    الأسيوطي

  • 0

    :

    1

    03:30 PM

    الدوري المصري
  • بتروجيت

    بتروجيت

  • الريان

    الريان

  • 0

    :

    0

    05:45 PM

    دوري أبطال آسيا
  • العين

    العين

  • الاتحاد السكندري

    الاتحاد السكندري

  • 0

    :

    0

    06:00 PM

    الدوري المصري
  • طلائع الجيش

    طلائع الجيش

الأكثر قراءة

لقطة اليوم| البدري يكسب رهانه مع متعب

"مرتضى" يثير أزمة داخل قاعة مجلس الدولة

عبدالله السعيد يخيب آمال «كوبيون» في كسر عقدة «إلفيس»
مرتضى يستغيث برئيس الأهلى الشرفى لتمويل راتب المدرب الجديد للزمالك