«الخطيب» يُطمئن جماهير الأهلي على حالته الصحية

طمأن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة الأهلي أعضاء وجماهير النادي ومحبيه على حالته الصحية بعد الجراحة التى خضع لها اليوم فى العمود الفقرى، حيث أجرى الخطيب جراحة ناجحة بمعرفة البروفيسور الألماني “ماير” أحد أكبر الجراحين فى أوروبا.

ويغادر الخطيب المستشفى خلال الـ 48 ساعة القادمة بعد الإفاقة ومتابعة الطبيب له، حيث من المقرر إقامة رئيس الأهلي بأحد الفنادق لمدة عشرة أيام قبل الخضوع للكشف من جديد بمعرفة الطبيب الذى أجرى الجراحة ، على أن يتوجه الخطيب إلى أبوظبي لتنفيذ برنامجه العلاجي قبل العودة للقاهرة.

وحرص جميع أعضاء مجلس إدارة الأهلي على الإطمئنان على الحالة الصحية لرئيس النادى، وكذلك أجرى العميد محمد مرجان المدير التنفيذى للأهلي إتصالات بأسرة الخطيب فى المانيا للإطمئنان على صحته ومتابعة الإستعداد للجراحة حتى الإنتهاء منها.

كانت آلام العمود الفقرى قد انتابت بيبو خلال الفترة الماضية، الأمر الذى ترتب عليه سفره إلى أبوظبى لتلقى العلاج بأحد المراكز الطبية العالمية ، وتحسنت حالته بدرجة كبيرة ولكن بعد مغادرته المستشفى فى أبوظبي عاودته الآلام مرة أخرى، وخضع لفحص جديد بمعرفة أحد الأطباء الكوريين الذى أكد على حاجة رئيس الأهلي للجراحة فى العمود الفقرى، وهو نفس الأمر الذى أكده الخبير الألمانى “ماير” عند إستطلاع رأيه، وتوجه الكابتن الخطيب من الإمارات إلى ألمانيا قبل أيام وأجرى العملية الجراحية صباح اليوم بنجاح وحالته مطمئنة للغاية.