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لقطة اليوم| ورطة للجهاز الفني في الأهلي

منذ 50 دقيقة
كتب: حسين غريب
لقطة اليوم| ورطة للجهاز الفني في الأهلي

البدري ولاعبي الأهلي"أرشيفية"

بات الجهاز الفني للنادي الأهلي في ورطة كبيرة بعد إصابة حارس الزمالك أحمد الشناوي وتأكد غيابه عن كأس العالم روسيا 2018، وهو ما أحيا آمال الحارس شريف إكرامي في الانضمام للمنتخب، رغم الاعتماد على محمد الشناوي بشكل أساسي في تشكيل الأحمر.

وشارك محمد الشناوي منذ مطلع الموسم الجاري وانضم للمنتخب المصري في معسكر سويسرا الأخير ونال إشادة كبيرة من الجهاز الفني للفراعنة بقيادة هيكتور كوبر، في الوقت الذي ابتعد فيه شريف إكرامي وخرج من الحسابات بالنادي والمنتخب بسبب هبوط مستواه وسلسلة الإصابات التي تعرض لها وأبعدته عن التدريبات.

ويرغب شريف إكرامي في الحصول على الفرصة مع الأهلي حتى يعود مباشرة لمنتخب مصر، خاصة وأنه رغم هبوط مستواه وخروجه من الحسابات يظل من أهل الثقة الذين اعتمد عليهم الجهاز الفني للفراعنة في وقت سابق، فهو لا يحتاج لإثبات نفسه واستعادة مستواه بقدر ما يحتاج للمشاركة فقط في المباريات، في الوقت ذاته يؤدي محمد الشناوي بمستوى أكثر من رائع.. فكيف يخرج الجهاز الفني للأهلي من هذه الورطة؟

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