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عودة «أزارو» لقيادة هجوم الأهلي أمام دجلة .. و«إكرامي» على دكة البدلاء

منذ 53 دقيقة
كتب: أحمد خالد
عودة «أزارو» لقيادة هجوم الأهلي أمام دجلة .. و«إكرامي» على دكة البدلاء

فريق الأهلي

أعلن حسام البدري، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تشكيل فريقه لمواجهة وادي دجلة، في المباراة المقرر انطلاقها في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً علي ستاد القاهرة ضمن مباريات الجولة الـ32 من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وجاء تشكيل الأهلي الرسمي كالتالي.

في حراسة المرمى: علي لطفي

خط الدفاع: صبري رحيل، سعد سمير، أيمن أشرف، محمد هاني.

خط الوسط: عمرو السولية، هشام محمد، أحمد حمدي.

خط الهجوم: أجايي، ميدو جابر، أزارو.

 

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