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10 دقائق| «ميدو جابر» يهدر هدفاً مبكراً للأهلي في شباك دجلة

اليوم PM 05:44
كتب: أحمد خالد
10 دقائق| «ميدو جابر» يهدر هدفاً مبكراً للأهلي في شباك دجلة

الأهلي ودجلة

مرت 10 دقائق من زمن اللقاء الذي يجمع حالياً فريقي الأهلي ووادي دجلة بالجولة الـ32 من بطولة الدوري العام.

وتشير نتيجة اللقاء حالياً إلى التعادل السلبي بين كلا الفريقين.

بدأ فريق وادي دجلة اللقاء بضغط هجومي قوي على دفاعات الأهلي، ولم تمر سوى ثلاث دقائق حتى ظهرت خطورة الفريق الأحمر الهجومية، ولم بعدما تسلم ميدو جابر كرة خطيرة داخل منطقة جزاء دجلة من المتألق وليد أزارو ليسددها بكل قوة، وتمر بجوار العارضة اليمنى لمرمى الفريق الدجلاوي بسلام إلى ضربة مرمى.

 

 يخوض المارد الأحمر مباراة اليوم بتشكيل مكون من:

شريف إكرامي في حراسة المرمي.

خط الدفاع: أحمد فتحي ومحمد نجيب وصبرى رحيل وأيمن أشرف.

خط الوسط: عمرو السولية وحسام غالي ووليد سليمان وجونيور أجاى وميدو جابر.

خط الهجوم: مروان محسن.

 

وجاء تشكيل دجلة الرسمي كالتالي..

خالد وليد، محمد حسن، أسامة عزب، عمر السعيد، السيد سالم، محمد هلال، باتريك مالو، حسام عرفات، محمد أنور، أحمد سعيد، إبراهيما نيداي.

 

 

 

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