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20 دقيقة| «لا جديد يذكر ولا قديم يعاد» بين الأهلي ودجلة

منذ 53 دقيقة
كتب: أحمد خالد
20 دقيقة| «لا جديد يذكر ولا قديم يعاد» بين الأهلي ودجلة

الأهلي

مرت 20 دقائق من زمن اللقاء الذي يجمع حالياً فريقي الأهلي، ووادي دجلة بالجولة الـ32 من بطولة الدوري العام.

وتشير نتيجة اللقاء الذي يجمع الفريقين إلى التعادل السلبي بين الفريقين.

واصل لاعبي الفريق الأهلاوي سيطرته على المباراة، ولكن دون أي فرص حقيقية خطيرة على مرمى فريق وادي دجلة، والذي أكتفي لاعبيه بالتراجع الدفاعي.

يخوض المارد الأحمر مباراة اليوم بتشكيل مكون من:

شريف إكرامي في حراسة المرمي.

خط الدفاع: أحمد فتحي ومحمد نجيب وصبرى رحيل وأيمن أشرف.

خط الوسط: عمرو السولية وحسام غالي ووليد سليمان وجونيور أجاى وميدو جابر.

خط الهجوم: مروان محسن.

 

وجاء تشكيل دجلة الرسمي كالتالي..

خالد وليد، محمد حسن، أسامة عزب، عمر السعيد، السيد سالم، محمد هلال، باتريك مالو، حسام عرفات، محمد أنور، أحمد سعيد، إبراهيما نيداي.

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