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بالفيديو| أزارو يتقدم للأهلي بالهدف الأول في شباك وادي دجلة

منذ 39 دقيقة
كتب: أحمد موسى
بالفيديو| أزارو يتقدم للأهلي بالهدف الأول في شباك وادي دجلة

وليد أزارو

تقدم وليد أزارو بالهدف الأول للأهلي في الدقيقة 28 في شباك وادي دجلة خلال المباراة التي تجمعهما على ملعب ستاد القاهرة ضمن منافسات الجولة 33 من الدوري المصري.

وفي الدقيقة 28 انطلق وليد أزارو بسرعة كبيرة ليربك باتريك مالو مدافع وادي دجلة قبل أن ينفرد بالحارس خالد وليد ليضعها على يساره في الشباك محرزا الهدف الأول للأهلي

 

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