بالفيديو| أزارو يتقدم للأهلي بالهدف الأول في شباك وادي دجلة

أحدث الأخبار
وليد أزارو
تقدم وليد أزارو بالهدف الأول للأهلي في الدقيقة 28 في شباك وادي دجلة خلال المباراة التي تجمعهما على ملعب ستاد القاهرة ضمن منافسات الجولة 33 من الدوري المصري.
وفي الدقيقة 28 انطلق وليد أزارو بسرعة كبيرة ليربك باتريك مالو مدافع وادي دجلة قبل أن ينفرد بالحارس خالد وليد ليضعها على يساره في الشباك محرزا الهدف الأول للأهلي
المصري البورسعيدي
-
:
-
07:30 PMالكونفدرالية
مونانا
برايتون
-
:
-
08:45 PMالدوري الإنجليزي
توتنهام
إنتر ميلان
-
:
-
08:45 PMالدوري الإيطالي
كالياري
سيلتا فيجو
-
:
-
09:00 PMالدوري الأسباني
برشلونة
الداخلية
2
:
0
03:30 PMالدوري المصري
طنطا
الأهلي
1
:
0
05:30 PMالدوري المصري
وادي دجلة
الإنتاج الحربي
0
:
0
05:30 PMالدوري المصري
سموحة
تعليقات الفيسبوك