الأهلي يتقدم على دجلة في الشوط الأول بهدف «أزارو»

انتهى الشوط الأول من زمن اللقاء الذي يجمع حالياً فريقي الأهلي ووادي دجلة ببطولة الدوري العام.

ولاتزال تشير نتيجة اللقاء إلى اتقدم الفريق الأحمر بهدف نظيف عن طريق وليد أزارو.

بدأ فريق وادي دجلة اللقاء بضغط هجومي قوي على دفاعات الأهلي، ولم تمر سوى ثلاث دقائق حتى ظهرت خطورة الفريق الأحمر الهجومية، ولم بعدما تسلم ميدو جابر كرة خطيرة داخل منطقة جزاء دجلة من المتألق وليد أزارو ليسددها بكل قوة، وتمر بجوار العارضة اليمنى لمرمى الفريق الدجلاوي بسلام إلى ضربة مرمى.

واصل لاعبي الفريق الأهلاوي سيطرته على المباراة، ولكن دون أي فرص حقيقية خطيرة على مرمى فريق وادي دجلة، والذي أكتفي لاعبيه بالتراجع الدفاعي.

بعد مرور 20 دقيقة من زمن اللقاء، بادل الفريق الدجلاوي الفريق المضيف السيطرة، والاستحواذ على اللقاء، ولكن دون أي تهديد حقيقي على مرمى علي لطفي حارس الأهلي.

وفي الدقيقة 28 من المباراة، تمكن وليد أزارو من تسجيل أولى أهداف الأهلي واللقاء، بعد انفراده بحارس مرمى وادي دجلة خالد وليد مسجلاً هدفه الثامن عشر ببطولة الدوري على صدارة هدافي البطولة.

بعدها تبادل كلا الفريقين السيطرة على زمام المباراة حتى النهاية، دون أي تغيير في النتيجة، وينتهي الشوط بتقدم الأحمر بهدف نظيف.

يخوض المارد الأحمر مباراة اليوم بتشكيل مكون من:

شريف إكرامي في حراسة المرمي.

خط الدفاع: أحمد فتحي ومحمد نجيب وصبرى رحيل وأيمن أشرف.

خط الوسط: عمرو السولية وحسام غالي ووليد سليمان وجونيور أجاى وميدو جابر.

خط الهجوم: مروان محسن.

وجاء تشكيل دجلة الرسمي كالتالي..

خالد وليد، محمد حسن، أسامة عزب، عمر السعيد، السيد سالم، محمد هلال، باتريك مالو، حسام عرفات، محمد أنور، أحمد سعيد، إبراهيما نيداي.