«أزارو» يقود الأهلي لهزيمة دجلة في الدوري

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أزارو"أرشيفية"
واصل الأهلي نتائجه الطيبة هذا الموسم وحقق فوزًا سهلا على وادي دجلة بهدف دون رد، في اللقاء الذي جمع الفريقين ضمن منافسات الجولة الـ32 من الدوري الممتاز على استاد القاهرة الدولي.
وسجل هدف اللقاء الوحيد وليد أزارو في الدقيقة 28، وأهدر هدفين على الأقل، في اللقاء الذي سيطر فيه الأحمر على مجريات الأمور من البداية، بينما اكفى وادي دجلة بمحاولات لم ترتق للجدية ولم تشكل خطورة كبيرة على مرمى علي لطفي.
وبهذه النتيجة يرفع الأهلي رصيده للنقطة 82 في الصدارة بعد حسم اللقب بشكل رسمي الأسابيع الماضية، بينما يتوقف رصيد وادي دجلة عند النقطة 30 في المركز الخامس عشر.
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