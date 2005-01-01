الأهلي  يكرر رقمًا قياسيًا غائب منذ «13» عامًا

حقق النادي الأهلي رقمًا قياسيًا اليوم بعد الفوز على وادي دجلة بهدف دون رد في الجولة الـ32 من الدوري الممتاز، لم يتحقق منذ موسم 2005.

وبتفوق الأهلي على وادي دجلة اليوم، يصبح الأحمر قد هزم جميع فرق الدوري في إنجاز لم يتحقق منذ موسم 2005، أي ما يقرب من 13 عامًا.

ويقدم الأهلي نتائج رائعة، ومستويات فنية تحت قيادة حسام البدري منذ توليه المسؤولية قبل عامين، حاز خلالها على الدوري والكأس والسوبر والعام الماضي، والدوري هذا الموسم وينافس على لقبي الكأس ودوري أبطال إفريقيا.