الوطن سبورت

أحدث الأخبار

أخر الأخبار

أرسنال يجدد مواجهته مع أتلتيكو مدريد يوليو المقبل

بالصور|فرحة عارمة للاعبي المصري بعد التأهل التاريخي

تدريبات تأهيلية مكثفة لـ «كالديرون» في الإسماعيلي

بالفيديو| المصري يفوز على مونانا ويتأهل لدور المجموعات بكأس الكونفدرالية

مونانا يدرك التعادل سريعا أمام المصري

منذ 47 دقيقة
كتب: أحمد موسى
مونانا يدرك التعادل سريعا أمام المصري

المصري ومونانا

أدرك لويس أميكا هدف التعادل سريعا لمونانا الجابوني في شباك المصري خلال المباراة التي تجمعهما على ملعب بورسعيد في إطار إياب دور الـ32 من منافسات كأس الكونفدرالية.

وفي حالة انتهاء نتيجة اللقاء بالتعادل الإيجابي سيلجأ الفريقين لركلات الترجيح مباشرة، حيث أن مباراة الذهاب قد انتهت بالتعادل بهدف لكل فريق أيضا.

أخبار متعلقة

تعرف على المواجهات النارية لدوري الأبطال وكأس الكونفدرالية في المربع الذهبي

تعرف على المواجهات النارية لدوري الأبطال وكأس الكونفدرالية في المربع الذهبي
مازيمبي بطلا لكأس الكونفدرالية للعام الثاني على التوالي

مازيمبي بطلا لكأس الكونفدرالية للعام الثاني على التوالي

«الأهلي» يسخر من خروج الزمالك أمام ولايتا ديتشا بكأس الكونفدرالية

سخر الحساب الرسمي للأهلي من فريق الزمالك بعد الخروج الأفريقي أمام ولايتا ديتشا بركلات الترجيح من دور الـ32 من كأس الكونفدرالية.

اليوم| قرعة دور الـ 32 «مكرر» لكأس الكونفدرالية

تسحب، اليوم، في تمام السابعة مساء، مراسم قرعة دور الـ32 الثاني لبطولة كأس الكونفدرالية، وذلك بأحد فنادق القاهرة.

أخبار قد تعجبك

«الكرة والسياسة وفقراء العالم» يدعمون المغرب ضد عنصرية «ترامب»

استطلاع رأى

  • الداخلية

    الداخلية

  • 2

    :

    0

    03:30 PM

    الدوري المصري
  • طنطا

    طنطا

  • الأهلي

    الأهلي

  • 1

    :

    0

    05:30 PM

    الدوري المصري
  • وادي دجلة

    وادي دجلة

  • الإنتاج الحربي

    الإنتاج الحربي

  • 0

    :

    0

    05:30 PM

    الدوري المصري
  • سموحة

    سموحة

  • المصري البورسعيدي

    المصري البورسعيدي

  • 2

    :

    1

    07:30 PM

    الكونفدرالية
  • مونانا

    مونانا

  • برايتون

    برايتون

  • 0

    :

    0

    08:45 PM

    الدوري الإنجليزي
  • توتنهام

    توتنهام

  • إنتر ميلان

    إنتر ميلان

  • 0

    :

    0

    08:45 PM

    الدوري الإيطالي
  • كالياري

    كالياري

  • سيلتا فيجو

    سيلتا فيجو

  • 1

    :

    1

    09:00 PM

    الدوري الأسباني
  • برشلونة

    برشلونة

الأكثر قراءة

ريال مدريد: واثقون من التعاقد مع «صلاح»

لقطة اليوم| ورطة للجهاز الفني في الأهلي

بالفيديو| رسميا.. هدف «صلاح» يتفوق على «مقصية رونالدو» ويحصد الأفضل بدوري الأبطال
«شيكابالا» فى قائمة الفراعنة بالمونديال على حساب مصطفى فتحى