مونانا يدرك التعادل سريعا أمام المصري

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المصري ومونانا
أدرك لويس أميكا هدف التعادل سريعا لمونانا الجابوني في شباك المصري خلال المباراة التي تجمعهما على ملعب بورسعيد في إطار إياب دور الـ32 من منافسات كأس الكونفدرالية.
وفي حالة انتهاء نتيجة اللقاء بالتعادل الإيجابي سيلجأ الفريقين لركلات الترجيح مباشرة، حيث أن مباراة الذهاب قد انتهت بالتعادل بهدف لكل فريق أيضا.
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