إسلام عيسى يسجل الهدف الثاني للمصري في شباك مونانا

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المصري
تقدم إسلام عيسى بالهدف الثاني للمصري في الدقيقة 75 أمام مونانا الجابوني في إياب دور الـ32 من منافسات كأس الكونفدرالية.
وانطلق عيسى بسرعة مميزة من الجانب الأيسر قبل أن يمرر الكرة لتصطدم بمدافع مونانا وتسكن الشباك.
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