الوطن سبورت

أحدث الأخبار

أخر الأخبار

أرسنال يجدد مواجهته مع أتلتيكو مدريد يوليو المقبل

بالصور|فرحة عارمة للاعبي المصري بعد التأهل التاريخي

تدريبات تأهيلية مكثفة لـ «كالديرون» في الإسماعيلي

بالفيديو| المصري يفوز على مونانا ويتأهل لدور المجموعات بكأس الكونفدرالية

إسلام عيسى يسجل الهدف الثاني للمصري في شباك مونانا

منذ 37 دقيقة
كتب: أحمد موسى
إسلام عيسى يسجل الهدف الثاني للمصري في شباك مونانا

المصري

تقدم إسلام عيسى بالهدف الثاني للمصري في الدقيقة 75 أمام مونانا الجابوني في إياب دور الـ32 من منافسات كأس الكونفدرالية.

وانطلق عيسى بسرعة مميزة من الجانب الأيسر قبل أن يمرر الكرة لتصطدم بمدافع مونانا وتسكن الشباك.

 

أخبار متعلقة

تعرف على المواجهات النارية لدوري الأبطال وكأس الكونفدرالية في المربع الذهبي

تعرف على المواجهات النارية لدوري الأبطال وكأس الكونفدرالية في المربع الذهبي
مازيمبي بطلا لكأس الكونفدرالية للعام الثاني على التوالي

مازيمبي بطلا لكأس الكونفدرالية للعام الثاني على التوالي

«الأهلي» يسخر من خروج الزمالك أمام ولايتا ديتشا بكأس الكونفدرالية

سخر الحساب الرسمي للأهلي من فريق الزمالك بعد الخروج الأفريقي أمام ولايتا ديتشا بركلات الترجيح من دور الـ32 من كأس الكونفدرالية.

اليوم| قرعة دور الـ 32 «مكرر» لكأس الكونفدرالية

تسحب، اليوم، في تمام السابعة مساء، مراسم قرعة دور الـ32 الثاني لبطولة كأس الكونفدرالية، وذلك بأحد فنادق القاهرة.

أخبار قد تعجبك

«الكرة والسياسة وفقراء العالم» يدعمون المغرب ضد عنصرية «ترامب»

استطلاع رأى

  • الداخلية

    الداخلية

  • 2

    :

    0

    03:30 PM

    الدوري المصري
  • طنطا

    طنطا

  • الأهلي

    الأهلي

  • 1

    :

    0

    05:30 PM

    الدوري المصري
  • وادي دجلة

    وادي دجلة

  • الإنتاج الحربي

    الإنتاج الحربي

  • 0

    :

    0

    05:30 PM

    الدوري المصري
  • سموحة

    سموحة

  • المصري البورسعيدي

    المصري البورسعيدي

  • 2

    :

    1

    07:30 PM

    الكونفدرالية
  • مونانا

    مونانا

  • برايتون

    برايتون

  • 0

    :

    0

    08:45 PM

    الدوري الإنجليزي
  • توتنهام

    توتنهام

  • إنتر ميلان

    إنتر ميلان

  • 0

    :

    0

    08:45 PM

    الدوري الإيطالي
  • كالياري

    كالياري

  • سيلتا فيجو

    سيلتا فيجو

  • 0

    :

    1

    09:00 PM

    الدوري الأسباني
  • برشلونة

    برشلونة

الأكثر قراءة

ريال مدريد: واثقون من التعاقد مع «صلاح»

لقطة اليوم| ورطة للجهاز الفني في الأهلي

بالفيديو| رسميا.. هدف «صلاح» يتفوق على «مقصية رونالدو» ويحصد الأفضل بدوري الأبطال
«شيكابالا» فى قائمة الفراعنة بالمونديال على حساب مصطفى فتحى