إسلام عيسى يسجل الهدف الثاني للمصري في شباك مونانا

اليوم| قرعة دور الـ 32 «مكرر» لكأس الكونفدرالية

تسحب، اليوم، في تمام السابعة مساء، مراسم قرعة دور الـ32 الثاني لبطولة كأس الكونفدرالية، وذلك بأحد فنادق القاهرة.