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بالفيديو| المصري يفوز على مونانا ويتأهل لدور المجموعات بكأس الكونفدرالية

منذ 19 دقيقة
كتب: محمد خيري
بالفيديو| المصري يفوز على مونانا ويتأهل لدور المجموعات بكأس الكونفدرالية

المصري

تأهل المصري لدور المجموعات بكأس الكونفدرالية بعد الفوز على مونانا بهدفين مقابل هدف في إياب دور الـ32 خلال المباراة التي جمعتهما على ملعب بورسعيد وسط حضور المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد.

وجاء شوط المباراة الأول من جانب واحد حيث سيطر لاعبي المصري على مجريات اللقاء بشكل كامل إلا أن لاعبي الفريق البورسعيدي تنافسوا في إهدار الفرص بغرابة أمام المرمى الجابوني، وبدء اللقاء بتصويبة من البوركيني بانسيه إلا أن حارس مونانا تصدى لها على مرتين.

وفي الدقيقة 13 أرسل أحمد شكري عرضية على رأس بانسيه ليضعها خارج المرمى.وأرسل إسلام عيسى عرضية ممتازة من الجانب الأيسر حولها أحمد جمعة برأسة في إتجاه المرمى لكن الكرة تعلو العارضة.

وفي أول هجمات مونانا على مرمى المصري سدد جيري فاريل تصويبة سهلة في يد الحارس أحمد مسعود.وأطلق فريد شوقي تصويبة بعيدة المدى من خارج منطقة الجزاء لكن الكرة تمر بجوار القائم بقليل.ودخل المصري الشوط الثاني ضاغطا من أجل إحراز هدف التقدم، وصوب أحمد شكري تسديدة من على حدود منطقة الجزاء مرت بجوار القائم الأيمن لحارس مونانا.

وظهر على لاعبي المصري التسرع في إنهاء الهجمات أمام المرمى رغم تهديد مرمى الفريق الجابوني في أكثر من مناسبة.وفي الدقيقة 59، وأرسل إسلام عيسى عرضية من خارج منطقة الجزاء ليستقبلها محمد كوفي برأسه في الشباك محرزا الهدف الأول.وفي الدقيقة 29 فكرة محمد كوفي شفرة دفاع مونانا بعد استقباله عرضية من إسلام عيسى ليضعها البوركيني برأسه في الشباك.

ووسط غفلة في دفاع المصري تمكن إميكا أوتشانجا من إحراز هدف التعادل.وفي الدقيقة 75 انطلق إسلام عيسى من الجانب الأيسر ليراوغ مدافع فريق مونانا ثم سددها في المرمى لتصطدم بمدافع الفريق الجابوني كيمبا وتسكن الشباك.

وكاد إسلام عيسى أن يسجل الهدف الثالث بتصويبة من الجانب الأيسر إلا أن حارس مونانا تصدى لها بنجاح.

 

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