لقطة اليوم| معاناة مصر مستمرة قبل المونديال

فتح «الوطن سبورت» قبل أسبوعين ملف أزمة هجوم المنتخب المصري ومعاناة الفراعنة في مركز رأس الحربة، حيث لم يحرز رأس حربة صريح أي هدف للمنتخب في مباراة رسمية، قبل ما يقرب من 3 أعوام، عن طريق أحمد حسن كوكا، بينما اقتصرت خيارات المدير الفني "كوبر" على كوكا ومروان محسن فقط في المعسكر الأخير بويسرا قبل المونديال في يونيو المقبل، في الوقت الذي أعلن فيه الأرجنتيني بنهاية المعسكر أنه لن يضم عناصر جديدة.

واستطلع"الوطن سبورت" آراء أبرز مهاجمي مصر القدامى، وعلى رأسهم علي أبوجريشة وعبدالحليم علي وعلاء إبراهيم ومحمد اليماني ومحمد فضل وأحمد الكأس، واتفق الجميع على أن هناك أزمة كبيرة يعاني منها المنتخب في هذا المركز، والحل والأمل الوحيد سيكون في مروان محسن مهاجم النادي الأهلي، في ظل تفوقه بشكل كبير وظهوره بمستوى أفضل من "كوكا".

وبعد عودة مروان محسن من الإصابة بالرباط الصليبي منذ أكثر من شهرين شارك بشكل تدريجي مع الأهلي سجل خلالها 3 أهداف، بواقع هدف في دوري أبطال إفريقيا وهدفين في الدوري الممتاز لكنه فشل في حجز مكانه بالتشكيل الأساسي حتى الآن.

ولم يشارك مروان محسن مع الأهلي في لقاء وادي دجلة مساء اليوم رغم منح البدري الفرصة لعدد من اللاعبين، في الوقت الذي يتألق فيه المغربي وليد أزارو وتمكن من التسجيل متربعا على صدارة هدافي الدوري برصيد 18 هدفًا.

وظل مروان محسن حبيسًا لدكة البدلاء أمام دجلة، بعد مشاركته أمام الداخلية أساسيًا دون التسجيل والظهور بمستوى طيب، كما أنه لم يسجل أيضا أمام سموحة في اللقاء الذي سبقه، وتكمن الأزمة في أن الأهلي مقبل على مواجهات صعبة في الفترة المقبلة مثل مباراة القمة والأسيوطي في الكأس والترجي بدوري أبطال إفريقيا ما يهدد مشاركة "مروان" في المباريات خاصة وأن المغربي "أزارو" يقدم مستويات طيبة حيث يراه حسام البدري الخيار الأنسب والأفضل، وهو ما يهدد هجوم مصر الذي يعاني من نقص حاد في مركز رأس الحربة قبل كأس العالم.

كما فشل أي مهاجم جديد خلال منافسات الدوري في إثبات جدارته للجهاز الفني بقيادة هيكتور كوبر لتستمر المعاناة في هذا المركز الذي لا يجد فيه الأرجنتيني بدائل بشكل قوي.