حارس ليفربول يرشح صلاح للفوز بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي

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صلاح
نشر سيمون مينيوليه حارس ليفربول الإنجليزي صور له مع المصري محمد صلاح، أبرز نجوم الفريق، عبر تويتر، وعلق عليها قائلاً "أعتقد أن هذا الرجل يستحق الفوز بجائزة لاعب الموسم".
يشار إلي أن ليفربول سيلاقي وست بروميتش يوم السبت المقبل في الواحدة والنصف ظهراً ضمن مباريات الأسبوع 35 من الدوري الإنجليزي.
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