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60دقيقة| نزول أيمن حفني.. وكاسونجو يرفض قبول الهداية

اليوم PM 09:20
كتب: محمود فؤاد
60دقيقة| نزول أيمن حفني.. وكاسونجو يرفض قبول الهداية

أيمن حفني

مرت 60 دقيقة من زمن مباراة الزمالك والمقاولون العرب ولا زال التعادل السلبي يسيطر على نتيجة اللقاء، خلال المباراة التي تجمعهم على ملعب بترو سبورت في إطار الجولة الـ32 من منافسات الدوري المصري.

وأرسل معروف يوسف عرضية أرضية من الجانب الأيسر ولكنها مرت من أمام كاسونجو، وفي الدقيقة 50 أهدر الكونغولي فرصة هدف محقق أمام المرمى بغرابة شديدة.

وأطلق عماد فتحي تسديدة قوية من الجانب الأيمن من على حدود منطقة الجزاء لكن افتقدت الدقة ومرت بجوار القائم الأيسر.

 

وأجرى الزمالك أول تغييراته بنزول أيمن حفني بدلا من يوسف أوباما في الدقيقة 59.

 

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