70دقيقة| خروج كاسونجو ونزول نانا بوكو.. والتعادل السلبي مستمر بين الزمالك والمقاولون

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الزمالك
مرت 70 دقيقة من زمن مباراة الزمالك والمقاولون العرب ولا زال التعادل السلبي يسيطر على نتيجة اللقاء، خلال المباراة التي تجمعهم على ملعب بترو سبورت في إطار الجولة الـ32 من منافسات الدوري المصري.
وواصل الزمالك الضغط على دفاع المقاولون ولكن ينقصه اللمسة الأخيرة أمام المرمى.
وحذر الحكم إبراهيم نور الدين لاعب الزمالك محمد عنتر بعد وقوعه داخل منطقة الجزاء مطالبا بركلة جزاء.
وفي الدقيقة 65 أطلق محمود عبد العزيز تصويبة من خارج منطقة الجزاء مرت بجوار القائم الأيمن لحارس المقاولون.
وأجرى إيهاب جلال ثاني تغييراته بنزول نانا بوكو بدلا من كاسونجو في الدقيقة 68.
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