تحت القيادة الجديدة.. الزمالك يواصل نزيف النقاط بالتعادل السلبي أمام المقاولون

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الزمالك
حسم التعادل السلبي لقاء الزمالك والمقاولون العرب خلال المباراة التي جمعتهما على ملعب بترو سبورت ضمن منافسات الجولة الـ32 من الدوري المصري.
وفشل الزمالك في تحقيق الفوز للمباراة الرابعة على التوالي في الدوري حيث خسر أمام الإسماعيلي والمقاصة والاتحاد السكندري قبل أن يتعادل أمام المقاولون، ليواصل الفارس الأبيض نتائجه السيئة هذا الموسم.
وكان الإسماعيلي قد حرم الزمالك من حصد المركز الثاني المؤهل لدوري أبطال أفريقيا الموسم المقبل بعد فوز الدراويش على المقاصة بهدف نظيف.
التعادل، رفع رصيد الزمالك للنقطة 55 ليظل في المركز الثالث، فيما رفع المقاولون رصيده للنقطة 39 في المركز الحادي عشر.
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