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«البدري» : قرار إدارة الأهلي بالاستغناء عن «السعيد» صائب

اليوم AM 12:04
كتب: محمد سعيد عبد العظيم
«البدري» : قرار إدارة الأهلي بالاستغناء عن «السعيد» صائب

البدري والسعيد

أكد حسام البدري المدير الفني لفريق الأهلي على أن إدارة الأهلي كانت صائبة، ومحقة تماماً في قرارها بالاستغناء عن عبد الله السعيد.

وأضاف البدري في تصريحات تليفزيونية قائلاً : "قرار مجلس إدارة الأهلي بالاستغناء عن السعيد صائب وسليم، وذلك نظراً لخروجه عن مبادئ النادي الأهلي، وذلك على الرغم من حاجة الفريق الملحة لخدماته".

وأكمل "عبد الله السعيد قد أتخذ قراراً خاطئاً تماماً بتوقيعه للزمالك دون إخطار إدارة الأهلي، كما أخطأ مجدداً بعدم استشارته أي فرد من أفراد الجهاز الفني، لذا فإن قرار الإدارة بالاستغناء عنه كان واجباً".

 

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