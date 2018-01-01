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الاتحاد البلجيكي يحدد أسعار تذاكر مباراة مصر

منذ 50 دقيقة
كتب: محمد خيري
الاتحاد البلجيكي يحدد أسعار تذاكر مباراة مصر

الاتحاد البلجيكي

أعلن الاتحاد البلجيكي لكرة القدم أسعار تذاكر مباراة المنتخب الوطني الأول ونظيره البلجيكي والمقرر إقامتها يوم 6 يونيو المقبل، فى ختام استعدادات الفراعنة للمشاركة في كأس العالم المقبل بروسيا.

وجاءت أسعار التذاكر كالتالي أسعار، 298 يورو، لـ«vip» ما يوازى 6300 جنيه مصرى، بينما تصل سعر التذكر للدرجة الأولى نحو 60 يورو، والدرجة الثانية 50 يورو، والدرجة الثالثة 40 يورو.

بينما ستمنح التذاكر لذوى الاحتياجات الخاصة مقابل 20 يورو بشرط تواجد مرافق دليل واحد فقط مع كل فرد من ذوى الاحتياجات.

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