بالصور| أحمد الشناوي: العملية اتحددت ومفيش حجز طيران ولا فندق ولا فلوس

أعرب أحمد الشناوى، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن اندهاشه من عدم توفير له مستحقات أو حجزاً للسفر إلى ألمانيا، من أجل الخضوع لعملية جراحية بعد التأكد من إصابته بقطع جزئي فى الرباط الداخلى للركبة، واشتباه بقطع جزئي في الرباط الصليبي.

وكتب الشناوى عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر:"مندهش جداً أن ميعاد العملية بتاعتي إتحدد بعد ٣ أيام ولحد دلوقتي مفيش حجز طيران ولا الفندق ولا فلوس العملية هو إيه اللي بيحصل بالظبط للدرجة دي الموضوع صعب.. مش مصدق بصراحه الي بيحصل".