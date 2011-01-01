حوار| حمادة طلبة: لعبت للزمالك بقميص 22 حباً في «أبوتريكة»

نقلاً عن العدد الورقي

قال حمادة طلبة لاعب الأسيوطي سبورت، لعبت مباراة تاريخية ضد محمد أبوتريكة، نجم الأهلى الأسبق، وأنا فى صفوف مصر للمقاصة يوم 23 نوفمبر 2011 وشاركت كلاعب وسط مدافع لإيقاف خطورة أبوتريكة الذى لم يفعل شيئاً يذكر فى هذه المباراة وبعدها حصلت على قميص أبوتريكة، وأشاد الأخير بقدراتى، وعند ذهابى للزمالك اخترت قميص 22 حباً فى أبوتريكة.

وعلى الجانب الأخر، أضاف طلبة خلال حواره مع «الوطن»: أرى انضمامي للمونديال حقاً مشروعاً لأى لاعب، فأنا أبذل قصارى جهدى من أجل ذلك، وإن تحدثنا عن السن، فلننظر إلى عصام الحضرى، عمره 45 سنة، وما زال يلعب ومحترف فى الدورى السعودى، وأنا أمتلك نفس العزيمة والطموح والعمر ليس مقياساً، وطالما أظهر بشكل جيد فى الملعب سأظل أحلم بتمثيل منتخب مصر مجدداً، ولن أفقد فرصة الوجود فى المونديال مهما واجهت من تضحيات.