أول رد فعل من محمد صلاح على أزمته مع اتحاد الكرة

أكد محمد صلاح نجم منتخبنا الوطني، ولاعب ليفربول الإنجليزي، ما قاله رامي عباس، وكيله، عن وجود أزمة كبيرة للفرعون المصري مع منتخب مصر.

وغرد "عباس" عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى "تويتر": "لدينا مشكلة كبرى مع الاتحاد المصري لكرة القدم"، دون أن يكشف عن سر تلك الأزمة.

بدوره قام محمد صلاح بتأكيد كلام وكيله عن طريق إعادة نشره عبر حسابه الرسمي على تويتر، في أشارة لوجود أزمة كبيرة رغم نفي الشركة الراعية واتحاد الكرة الأمر بعد حديث "عباس".

ويستعد محمد صلاح لقيادة فريقه للفوز على وست بروميتش ألبيون، غداً السبت، ضمن الجولة الـ35 من الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".

ويحتاج صلاح لتسجيل هدف واحد من أجل الوصول للهدف الـ31 بالنسخة الحالية من مسابقة الدورى الإنجليزى، ومعادلة الرقم القياسي لأكبر عدد من الأهداف في موسم واحد مكون من 38 مباراة، والذي يتقاسمه آلان شيرار، أسطورة نيوكاسل يونايتد وكريستيانو رونالدو، مانشستر يونايتد السابق وريال مدريد الإسباني حاليا، ولويس سواريز مهاجم ليفربول السابق وبرشلونة الإسباني حاليا، برصيد 31 هدفا.