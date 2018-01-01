تقرير| «الوطن سبورت» يرصد 5 حقائق في أزمة صلاح واتحاد الكرة

على غير المتوقع وقبل وقت ليس بالطويل على نهائيات كأس العالم روسيا 2018، نشبت أزمة لم تكن في الحسبان لنجم منتخبنا الأول، وأمل مصر في المونديال محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزي، مع اتحاد الكرة وسط حالة من الضبابية والغموض من الطرفين.

"الوطن سبورت" يرصد الأزمة كاملة في السطور التالية..

وكيل اللاعب يفجر الأزمة

فجر رامي عباس وكيل محمد صلاح الأزمة في البداية بتغريدة غامضة عبر موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، قال فيها: ""لدينا مشكلة كبرى مع الاتحاد المصري لكرة القدم"، دون أن يكشف عن سر تلك الأزمة.

سبب الأزمة

مصادر كشفت لـ"الوطن سبورت" أن السبب في تغريدة وكيل صلاح تتعلق باستغلال اتحاد الكرة والشركة الراعية له، حقوق ليست من حقها مثل وضع صورة محمد صلاح على الطائرة الخاصة بالمنتخب الأول وخلفه شعار لشركة اتصالات مختلفة عن تلك التي ترعى اللاعب نفسه، فضلا عن استغلال حقوق أخرى ليست من حقها، والاعتراض على قيامه بإعلان "أقوى من المخدرات".

رد الشركة الراعية

علق محمد كامل رئيس شركة بريزنتيشن سبورت راعي اتحاد الكرة، على ما تردد بشأن وجود أزمة بين الشركة، وصلاح.

وقال كامل:"الشركة أرسلت خطابا رسمياً منذ شهر تقريباً لوزارة التضامن الاجتماعي، بشأن الموافقة الرسمية على انضمام محمد صلاح نجم منتخبنا الوطني وليفربول الإنجليزي، على المشاركة في حملة مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي ،تحت عنوان "أنت أقوى من المخدرات".

وأضاف:"الشركة لم تعترض على مشاركة محمد صلاح في إعلان "انت أقوى من المخدرات على الرغم من أن الشركة صاحبة الإعلان ليست ضمن الشركات الدعائية لبريزنتيشن"، متسائلاً :"كيف لنا أن نرفض مشاركة صلاح في الإعلان الدعائي في ظل توعية الملايين من المصريين من خلال الإعلان".

تعليق اتحاد الكرة

علق مصدر باتحاد الكرة لـ"الوطن سبورت" رفض ذكر اسمه عما تردد في هذا الشأن بالقول:"لا توجد هناك أزمة بين الجبلاية و محمد صلاح بشأن حقوق الرعاية وأن الأزمة سببها رامي عباس، وكيل اللاعب والذي يحاول الحصول على حقوق ليست من حقه داخل منتخب مصر، وبشكل مخالف للوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم، "فيفا".

أوضح المصدر أن محمد صلاح خلال معسكر المنتخب الأخير في سويسرا قال لمسئولي الاتحاد إنه لا يمكن أن يدخل في صدام مع الاتحاد أو المنتخب بشأن أمور تسويقية وأنه ترك الأمر لوكيله.

وتابع: "كما عقد محمد صلاح جلسة مع المهندس هاني أبو ريدة خلال المعسكر السويسري أوضح خلالها التزامه الكامل وأنه ليست له علاقة بأي أمور تجارية ويترك الأمر بالكامل لوكيله، الذي بدأ حملة تصعيد غير مفهومة في الفترة الأخيرة".

وكشف: "كما التزم صلاح بتعليمات الشركة الراعية والاتحاد، وشارك مثل بقية اللاعبين في جلسة التصوير بالقميص الجديد للمنتخب في سويسرا ووقع على مجموعة من القمصان لصالح الشركة سيتم بيعها خلال الشهر المقبل، في إطار التأكيد على الحقوق التجارية للشركة".

وأوضح :"التزم نجم ليفربول كذلك بالتصوير لصالح القناة صاحبة حقوق كواليس المنتخب المصري بالاتفاق مع شركة الرعاية، ولم يرفض الظهور عبرها في إطار التأكيد على أن الشركة هي صاحبة الحقوق الكاملة للمنتخب المصري وعلامته التجارية وقميصه الرسمي".

أضاف المصدر بأن وكيل محمد صلاح يحاول الحصول على حقوق ليست من حقه ومخالفة للوائح الفيفا، خاصة وأنه يجب على كل اللاعبين الالتزام بالحقوق التجارية لمنتخبات بلادهم، مثلما يفعل رونالدو وميسي وغيرهما من النجوم مع منتخبات بلادهما ولا يظهران بشركات الرعاية الخاصة بهم في المعسكرات الوطنية ويلتزمان بالحقوق التجارية للمنتخب.

رد فعل صلاح

بعد عدة ساعات من تغريدة وكيل صلاح عن الأزمة، أكد اللاعب نفسه الأمر مجددًا بإعادة نشر "التغريدة" في إشارة واضحة وصريحة إلى أن الأمر لم يحل بعد وهناك أمور لم يكشف عنها حتى الآن.