لقطة اليوم| 3 حقائق تقرب صالح جمعة من خط النهاية

يبدو أن صالح جمعة لاعب النادي الأهلي المعار للفيصلي السعودي اقترب من كتابة كلمة النهاية لوجوده ضمن نجوم الصف الأول، بعد حالة اللامبالاة التي يعيشها وعدم الالتزام مع ناديه الحالي، على غرار ما كان يحدث قبل الرحيل للإعارة بالقلعة الحمراء.

"الوطن سبورت" يرصد 3 مشاهد أخيرة تقرب صالح جمعة من كتابة الكلمة الأخيرة..

تصريحات البدري

ردًا على سؤاله عن موقفه من عودة صالح جمعة بنهاية الموسم للأهلي، قال حسام البدري إن القيمة الفنية للاعب وإمكانياته لا خلاف عليها، لكن ما لا يدركه ولا يعيه "صالح"حتى الآن، أنه يستطيع السهر عقب المباريات، دون حرمان نفسه من بعض الملذات والمغريات فهي ضريبة النجومية ولابد أن يدفعها من يبحث عن حفر اسمه بين العظماء ونجوم القمة.

تصريحات البدري بالطبع تحمل في طياتها تخوف المدير الفني للمارد الأحمر من استمرار خروج اللاعب عن النص وعدم وجود حالة من الثقة الكاملة في "صالح".

سهرة صباحي

حصل "الوطن سبورت" اليوم على صور لصالح جمعة، في سهرة داخل أحد كافيهات بباخرة في الزمالك، وأكد شاهد عيان كان متواجدا في الكافيه أن "صالح" ظل ساهرا حتى وقت متأخر وانتهت السهرة بمشاجرة مع أحد المتواجدين.

تحقيق الفيصلي

اليوم أعلن الفيصلي السعودي عبر موقعه الرسمي على الأنترنت، فتح تحقيق مع صالح جمعة بعد غيابه عن التدريبات لتأخر عودته من مصر، وكشف: "شهد المران اليوم غياب اللاعب المصري ''صالح جمعة '' لليوم الثاني على التوالي معللاً ذلك بظروف تأخير تصريح السفر، ومن المقرر أن يتم مسائلة اللاعب عند وصوله وتطبيق اللائحة حيال ذلك".

**إذا كان صالح جمعة لا يستيطع الالتزام في الأهلي، والوقائع كثيرة في هذا الشأن، ولا يلتزم خارجه فما هو الملاذ الأخير له؟