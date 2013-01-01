الإصابات تضرب الأهلى قبل بتروجت.. و«رحيل وأشرف» غاضبان من «البدرى»

نقلا عن العدد الورقي

ضربت الإصابات عدداً من لاعبى الأهلى قبل مواجهة بتروجت غداً بالدورى، حيث اشتكى باكامانى ماهلامبى من إصابة بجزع فى الرباط الداخلى للركبة، وأكرم توفيق من كدمة فى وجه القدم، ويحسم الجهاز الطبى موقفهما النهائى خلال مران الفريق اليوم، كما أن موقف محمد نجيب من المشاركة فى لقاء الفريق البترولى لم يحسم على الرغم من مشاركته فى التدريبات الجماعية.

ويختتم الفريق الأول بالنادى تدريباته اليوم السبت، لمواجهة بتروجت ضمن مباريات الجولة الثالثة والثلاثين من بطولة الدورى العام، ويطمئن حسام البدرى على جميع لاعبيه خلال مران الفريق اليوم، ويحسم المدير الفنى موقف صلاح محسن من المشاركة فى مباراة الغد، حيث ينوى المدير الفنى منح اللاعب مزيداً من الوقت لاستعادة مستواه العالى، ونفس الأمر مع اللاعب أحمد حمودى، الذى يدرس الجهاز الفنى عودته للمشاركة فى المباريات ومنحه الفرصة بعدما طلب اللاعب ذلك فى جلسة مع الجهاز الفنى.

المدير الفنى يبحث عن مهاجم سوبر بعد فشل صفقة «السومة»..

فى سياق مختلف بدأ حسام البدرى، المدير الفنى للفريق، فى البحث عن مهاجم من العيار الثقيل، لضمه خلال الفترة المقبلة، بعد فشل ضم عمر السومة مهاجم فريق أهلى جدة السعودى، وتمسك اللاعب السورى بالبقاء فى أهلى جدة وحل أزمته مع مدربه الأوكرانى سيرجى ريبروف.

ويبحث المدير الفنى عن ضم مهاجم من العيار الثقيل، لقيده فى القائمة الأفريقية، لحاجة الفريق لمهاجم قناص يمتلك الخبرة الدولية واللعب فى أفريقيا، لقيادة هجوم الفريق فى بطولة دورى أبطال أفريقيا النسخة الجارية، لاستعادة البطولة الغائبة عن النادى منذ عام 2013. فى نفس السياق، طرح المدير الفنى إمكانية بقاء مؤمن زكريا فى فريقه أهلى جدة السعودى، وعدم عودته للفريق حال ضم المغربى أشرف بن شرقى، خاصة فى ظل رغبة اللاعب الانضمام للأهلى والرحيل من الفريق السعودى بسبب عدم تأقلمه مع الأوضاع داخل الفريق السعودى.

طرح بقاء «زكريا» فى السعودية حال ضم «بن شرقى»..

وكشف مصدر داخل النادى أن الجهاز الفنى يرى أن التعاقد مع بن شرقى سيعوض غياب مؤمن زكريا وهو البديل الأقرب له، خاصة لما يمتلكه اللاعب من إمكانيات عالية ستفيد الفريق لا محالة، بجانب منح الفرصة لمؤمن زكريا للبقاء فى السعودية بناء على رغبته على أن يعود للفريق فى يناير المقبل.

وسادت حالة من الغضب الشديد الثنائى صبرى رحيل وأيمن أشرف، بسبب تصريحات حسام البدرى بتفكيره فى ضم ظهير أيسر جديد خلال الفترة المقبلة، وتحديداً محمد حمدى لاعب المصرى، لتدعيم الجبهة اليسرى فى الموسم الجديد، وظهر أحمد الشيخ، مهاجم الأهلى، فى ملعب التتش، وعقد جلسة مع سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادى، وذلك من أجل حسم مصيره بعد انتهاء إعارته فى نادى الاتفاق السعودى، وتناقش الثنائى فى العروض المقدمة للاعب، ورفض الشيخ الانتقال إلى أى ناد داخل مصر، حيث تلقى اللاعب عدداً من الاتصالات من داخل مصر من مصر للمقاصة وسموحة للحصول على خدماته إلا أن اللاعب وضع شروطه بالعودة إلى الأهلى أو الانتقال إلى ناد فى الخارج.

و«اليد» فى مهمة أفريقية

وفى سياق مختلف يلتقى فى السابعة مساء اليوم، السبت، فريق كرة اليد بالنادى الأهلى مع نظيره وداد سمارة المغربى بنصف نهائى البطولة الأفريقية للأندية أبطال الكؤوس، بصالة النادى بالجزيرة. وأكد عاصم حماد، المدير الفنى للفريق الأحمر، أن فريقه يسير بخطى ثابتة منذ بداية البطولة، وأن الجهاز الفنى واللاعبين يأخذون كل مباراة على حدة، وأضاف: «نحترم جميع الفرق، ونعلم أهمية كل مباراة من أجل تحقيق الهدف الأساسى وهو حصد اللقب القارى».