«ميسي» يحطم الأرقام مع برشلونة في تاريخ النهائيات

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ميسي
يواصل الأرجنتيني ليونيل ميسي صانع ألعاب نادي برشلونة الإسباني، من تحطيم الأرقام خلال المشاركة مع الفريق الكتالوني في مخلف المسابقات، بعد الفوز اليوم على إشبيلية في نهائي كأس إسبانيا بخماسية نظيفة.
تمكن البرغوث الأرجنتيني من المشاركة في 27 لقاء نهائي خلال مسيرته، تمكن من الفوز في 21 مباراة والخسارة في 6 فقط، وسجل 28 هدف وصنع 12 هدف أخر.
جدير بالذكر أن ميسي سجل هدف في لقاء نهائي الكأس اليوم أمام إشبيلية، وتمكن من صناعة هدفين أخرين، من خماسية البارسا.
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