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عاجل.. الزمالك يعلن التعاقد مع «جروس» رسميًا

منذ 59 دقيقة
كتب: محمود فؤاد
عاجل.. الزمالك يعلن التعاقد مع «جروس» رسميًا

جروس

أعلن مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك التعاقد مع السويسري جروس لمده عامين مقابل مليون دولار سنويا، لتدريب الفريق الأبيض.

وأشار رئيس الزمالك إلي أنه جري اتصال بينه وبين جروس ورحب بتدريب الأبيض.

وأضاف منصور ان الجلسه التي عقدها اسماعيل يوسف عضو مجلس الإدارة وأحمد مرتضي منصور تم الاتفاق فيها علي كل التفاصيل.

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