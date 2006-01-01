  تعرف على المشوار التدريبي لـ «جروس» مدرب الزمالك الجديد

أعلن نادي الزمالك رسميًا اليوم التعاقد مع المدير الفني، السويسري كرستيان جروس، صاحب الـ64 عامًا، لقيادة الفارس الأبيض الفترة المقبلة، خلفًا للمدرب المقال إيهاب جلال.

"الوطن سبورت" يلقي الضوء على أبرز محطات "جروس" التدريبية..

الأندية التي دربها "جروس"

تولى "جروس" من قبل تدريب عدد من الأندية على رأسها فيل السويسري فهي كانت المحطة الأولى له وقاده من الدرجة الرابعة للثانية، ثم بعد ذلك تولى تدريب أندية بازل وجراسهوبرز ويانج بويز، في سويسرا أيضا، وتوتنهام الإنجليزي، وشتوتجارت الألماني وأهلي جدة السعودي.

أبرز البطولات والإنجازات التي حققها"جروس"

- 2 دوري وكأس مع جراسهوبرز السويسري

- 4 دوري و4 كأس مع بازل السويسري

- الدوري السعودي وكأس الملك، وكأس ولي العهد مع أهلي جدة

-الوصول لربع نهائي اليوربا ليج مع بازل عام 2006.

تجارب دون بطولات

-لم يترك جروس بصمة كبيرة مع توتنهام الإنجليزي وشتوتجارت الألماني ويانج بويز السويسري من حيث البطولات.

- قاد جروس فريق توتنهام الذي يلعب في الدوري الإنجليزي خلال 29 مباراة فاز في 9 مباريات، وتعادل في 7 وخسر 11، بينما مع شتوتجارت الألماني لعب 36 مباراة، فاز في 20 وتعادل في 7 وهزم 9 لقاءات.