عصام عبد الفتاح: هذه قائمة الحكام المرشحون لإدارة القمة.. ولم يصلني اعتراض من القطبين

أكد عصام عبد الفتاح رئيس لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم، أنه لا يعلم إذا كانت إدارة جهاد جريشة ممثل الحكام المصريين في كأس العالم لمباراة القمة سيؤثر عليه قبل السفر إلى المشاركة في كأس العالم أم لا، وهذا ما سوف يتم تحديده غدا في اجتماع لجنة الحكام.

وأوضح "عبد الفتاح" أن جهاد جريشة من الحكام المرشحين لإدارة المباراة، مع عدد كبير من الحكام، وأبرزهم الحنفي وإبراهيم نور الدين والبنا وغيرهم، ولكن في النهاية لجنة الحكام هي من ستقرر غدا إسناد القمة لأي من المرشحين.

وعن اعتراض الأهلي والزمالك على بعض الحكام المصريين، شدد رئيس لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم، أنه يحترم كل الأندية ولكن قرار اتحاد الكرة النهائي هو الاعتماد على طاقم مصري لتلك المباراة، ولم يصلنا أي اعتراض رسمي من الفريقين على اسم أي حكم.