وكيل مدرب الزمالك الجديد: جروس سيعمل مع طاقمه الخاص ومدرب زملكاوي واحد فقط

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كريستيان جروس
أكد محمد الحبشي، وكيل كريستيان جروس، المدير الفني لجديد لنادي الزمالك، أن "جروس" يعد من أكبر الأسماء التي ستعمل في الدوري المصري، موضحا أن عقده مع الزمالك يمتد لمدة موسمين.
وأضاف "الحبشي" في تصريحات إذاعية أنه كان في رحلة عمل مع "جروس" في الخارج، وتلقى حينها اتصالات من إسماعيل يوسف، عضو مجلس الزمالك، وأحمد مرتضى.
وشدد وكيل كريستيان جروس، المدير الفني لجديد لنادي الزمالك، أن التوقيع النهائي لم يتم حتى الآن، لكن تم الإتفاق على كل الأمور والتفاصيل، موضحا أن "جروس" سيعمل بالجهاز المعاون له بالكامل، وهو ما تم الاتفاق عليه، وسيتم انتداب مدرب واحد من الزمالك للعمل معه.
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