الوطن سبورت

أحدث الأخبار

أخر الأخبار

الزمالك يبدي رغبته في ضم نجم الأسيوطي

كلاكيت تاني مرة.. مرتضي يحشد موظفي الزمالك أمام مجلس الدولة

وكيل "جروس": مدرب الزمالك الجديد لن يحضر القمة 116.. ولن يكون مسئولا عن الكأس

وكيل كريستيان جروس: شروط جزائية قاسية في عقد مدرب الزمالك الجديد

وكيل مدرب الزمالك الجديد: جروس سيعمل مع طاقمه الخاص ومدرب زملكاوي واحد فقط

منذ 35 دقيقة
كتب: عثمان إبراهيم
وكيل مدرب الزمالك الجديد: جروس سيعمل مع طاقمه الخاص ومدرب زملكاوي واحد فقط

كريستيان جروس

أكد محمد الحبشي، وكيل كريستيان جروس، المدير الفني لجديد لنادي الزمالك، أن "جروس" يعد من أكبر الأسماء التي ستعمل في الدوري المصري، موضحا أن عقده مع الزمالك يمتد لمدة موسمين.

وأضاف "الحبشي" في تصريحات إذاعية أنه كان في رحلة عمل مع "جروس" في الخارج، وتلقى حينها اتصالات من إسماعيل يوسف، عضو مجلس الزمالك، وأحمد مرتضى.

وشدد  وكيل كريستيان جروس، المدير الفني لجديد لنادي الزمالك، أن التوقيع النهائي لم يتم حتى الآن، لكن تم الإتفاق على كل الأمور والتفاصيل، موضحا أن "جروس" سيعمل بالجهاز المعاون له بالكامل، وهو ما تم الاتفاق عليه، وسيتم انتداب مدرب واحد من الزمالك للعمل معه.

أخبار متعلقة

المكتب الإعلامي لتركي آل الشيخ : الرئيس الشرفي للأهلي لن يتحمل تكاليف التعاقد مع مدرب الزمالك

المكتب الإعلامي لتركي آل الشيخ : الرئيس الشرفي للأهلي لن يتحمل تكاليف التعاقد مع مدرب الزمالك
«جروس» يجتمع مع «مرتضى» لتوقيع عقود تدريب الزمالك خلال ساعات

«جروس» يجتمع مع «مرتضى» لتوقيع عقود تدريب الزمالك خلال ساعات

  تعرف على المشوار التدريبي لـ «جروس» مدرب الزمالك الجديد

أعلن نادي الزمالك رسميًا التعاقد مع السويسري كرستيان جروس لقيادة الفارس الأبيض تدربيًا الفترة المقبلة.

مرتضي ردا علي بيان تركي آل الشيخ: قادرون علي التعاقد مع 10 مدربين

أكد رئيس نادي الزمالك أن هناك اتفاقا تم بينه وبين المستشار تركى آل الشيخ رئيس هيئة الرياضة السعودية في حضور عدد من الشخصيات المهمة، ولن يلتفت لما تردد حول البيا

أخبار قد تعجبك

كارثة: «فيفا» يصادر تذاكر المنتخب فى المونديال

استطلاع رأى

  • أرسنال

    أرسنال

  • -

    :

    -

    02:30 PM

    الدوري الإنجليزي
  • وست هام يونايتد

    وست هام يونايتد

  • ستوك سيتي

    ستوك سيتي

  • -

    :

    -

    02:30 PM

    الدوري الإنجليزي
  • بيرنلي

    بيرنلي

  • كييفو فيرونا

    كييفو فيرونا

  • -

    :

    -

    03:00 PM

    الدوري الإيطالي
  • إنتر ميلان

    إنتر ميلان

  • الرجاء

    الرجاء

  • -

    :

    -

    03:30 PM

    الدوري المصري
  • الإسماعيلي

    الإسماعيلي

  • تشيلسي

    تشيلسي

  • -

    :

    -

    04:00 PM

    كأس الاتحاد الإنجليزي
  • ساوثهامبتون

    ساوثهامبتون

  • مانشستر سيتي

    مانشستر سيتي

  • -

    :

    -

    05:30 PM

    الدوري الإنجليزي
  • سوانزي سيتي

    سوانزي سيتي

  • بتروجيت

    بتروجيت

  • -

    :

    -

    05:45 PM

    الدوري المصري
  • الأهلي

    الأهلي

  • الزمالك

    الزمالك

  • -

    :

    -

    08:00 PM

    الدوري المصري
  • الأسيوطي

    الأسيوطي

  • يوفنتوس

    يوفنتوس

  • -

    :

    -

    08:45 PM

    الدوري الإيطالي
  • نابولي

    نابولي

  • أتليتكو مدريد

    أتليتكو مدريد

  • -

    :

    -

    08:45 PM

    الدوري الأسباني
  • ريال بيتيس

    ريال بيتيس

  • بوردو

    بوردو

  • -

    :

    -

    09:00 PM

    الدوري الفرنسي
  • باريس سان جيرمان

    باريس سان جيرمان

الأكثر قراءة

بالصور| سهرة صباحي وخناقة لـ«صالح جمعة» في باخرة بالزمالك

صفقة ثلاثية مجنونة بطلها «صلاح» بين ريال مدريد وبرشلونة وليفربول

بالفيديو| «صلاح» يسجل الهدف الثاني لليفربول في وست بروميتش
عمومية الزمالك تثور ضد «مرتضى» بعد منع أصحاب العضويات المستثناة من دخول النادى