عاجل| القبض على أحد موظفى الزمالك أمام مجلس الدولة

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قضية الزمالك
ألقت قوات الشرطة القبض على أحد موظفى الزمالك، تواجد أمام مجلس الدولة ويحمل لافتات مسيئة، ضد وزير الشباب والرياضة، المهندس خالد عبد العزيز.
وتوجه موظفو نادي الزمالك إلى مجلس الدولة بناءً علي تعليمات رئيس القلعة البيضاء لحضور دعوي الأخير ضد المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة.
ويحشد "مرتضى" موظفي النادي من أجل مساندته في القضية والهتاف ضد وزير الشباب والرياضة بسبب اللجنة المالية المشرفة على النادي حاليا، خاصة انهم تواجدوا في مجلس الدولة الأسبوع الماضي وهتفوا ضد الوزير قبل ان يتم تأجيل الدعوى إلي اليوم.
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