رئيس الزمالك: هناك مؤامرة على النادي أبطالها ممدوح عباس وخالد عبدالعزيز

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عباس
أشار رئيس نادي الزمالك، إلى أن هناك مؤامرة على النادي بطلها ممدوح عباس رئيس القلعة البيضاء الأسبق، بالاشتراك مع وزير الشباب والرياضة خالد عبد العزيز، بعد طلبهم للتدخل في القضية.
وأضاف مرتضى: هناك جهة سيادية سجلت الجلسة الماضية وطالبتني بتقديم كل الاوراق لإتخاذ اللازم.
وصل منذ قليل رئيس نادي الزمالك قاعة محكمة مجلس الدولة، وكان الأمن المسئول عن تنظيم القاعة منع أنصار رئيس الزمالك من العاملين في النادي من الدخول.
ويحشد «مرتضى» موظفي النادي من أجل مساندته في القضية والهتاف ضد وزير الشباب والرياضة بسبب اللجنة المالية المشرفة على النادي حاليا وخاصة انهم تواجدوا في مجلس الدولة الأسبوع الماضي وهتفوا ضد الوزير قبل ان يتم تأجيل الدعوى إلي اليوم.
وتواجدت قوات الأمن بشكل مكثف حول مجلس الدولة حتى لا تنشب أي أزمة أو اشتباكات.
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