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كوبر يفكر في استبعاد عمرو جمال من المشاركة في كأس العالم

منذ 27 دقيقة
كتب: إبراهيم منصور
كوبر يفكر في استبعاد عمرو جمال من المشاركة في كأس العالم

كوبر

يفكر الأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني للمنتخب الوطني، في استبعاد عمرو جمال مهاجم هيلسنكي الفنلندي، من قائمة الفراعنة المقرر مشاركتها في كأس العالم بروسيا يونيو المقبل.

ويرغب كوبر في استبعاد عمرو جمال، نتيجة تصريحاته في وسائل الإعلام المختلفة، خلال الساعات الماضية، والتي أكد خلالها على أن طريقة المدرب الأجنبي لا تخدم المهاجمين.

وجاءت تصريحات عمرو جمال، لتخلق حالة من الغضب الشديد داخل الجهاز الفني لمنتخب مصر، لدرجة أن كوبر يفكر في استبعاد اللاعب من المشاركة في كأس العالم.

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