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10 دقائق| القائم يحرم الأهلي من الهدف الأول أمام بتروجت

منذ 31 دقيقة
كتب: أحمد خالد
10 دقائق| القائم يحرم الأهلي من الهدف الأول أمام بتروجت

أحمد حمدي

مرت 10 دقائق من مباراة الأهلي وبتروجت في اللقاء الذي يجمع الفريقين ضمن منافسات الجولة الـ30 من الدوري الممتاز ولا يزال التعادل السلبي سيد الموقف.

وبدأت المباراة بريتم سريع وقوي للغاية، وأهدر أحمد حمدي لاعب الأهلي هدفًا محققًا في الدقيقة الثانية لكن الكرة اصطدمت في القائم الأيسر للحارس عمرو حسام.

هدأ اللعب بشكل كبير بعد كرة"حمدي" وحاول فريق بتروجت الصمود أمام الأهلي والسيطرة على الكرة بوسط الملعب.

كان الأهلي قد بدأ بتشكيل مكون من في حراسة المرمى: شريف إكرامي، أحمد فتحي، محمد نجيب، سعد سمير، صبري رحيل، عمرو السولية، هشام محمد، أحمد حمدي، وليد سليمان، كريم نيدفيد، أزارو.

بينما تشكيل بتروجت ضم كل من: حراسة المرمى، عمرو حسام، عمرو حسن، محمد عبد السلام، حسام حسن، العقدة، محمود عماد، أحمد العجوز، عمر النجدي، علاء علي، زولة، محمد سالم.

 

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