سعد سمير يتقدم للأهلي بالهدف الأول أمام بتروجت

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سعد سمير
تقدم سعد سمير بالهدف الأول للأهلي في شباك بتروجت في الدقيقة 22 برأسية مميزة بعد استقباله عرضية مميزة من وليد سليمان.
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