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سعد سمير يتقدم للأهلي بالهدف الأول أمام بتروجت

منذ 20 دقيقة
كتب: أحمد موسى
سعد سمير يتقدم للأهلي بالهدف الأول أمام بتروجت

سعد سمير

تقدم سعد سمير بالهدف الأول للأهلي في شباك بتروجت في الدقيقة 22 برأسية مميزة بعد استقباله عرضية مميزة من وليد سليمان.

 

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