سعد سمير يتقدم للأهلي بالهدف الأول أمام بتروجت

سعد سمير: «حلاقة وائل جمعة» كانت تكشف موقفي من المشاركة مع الأهلي

قال سعد سمير مدافع الأهلي إنه كان يستدل على دخوله لحسابات الجهاز الفني عندما تم تصعيده للفريق الأول من "حلاقة" شعر وائل جمعة.